Er hat einen weiten Weg hinter sich gebracht, um an diesem Dienstag zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt zu werden. Und am Ende bedurfte es sogar zweier Wahlgänge dafür. „Der Unerwartete“ lautete der Cicero-Titel über Friedrich Merz im April vorigen Jahres. Dass es wegen des abrupten Endes der Ampel-Koalition sogar ein paar Monate früher werden sollte als zum regulären Termin, hatte er damals wohl selbst nicht so erwartet: Im Frühjahr 2024 war der Glaube über alle Parteien hinweg weitverbreitet, die Regierung von Olaf Scholz werde – allen Ärgernissen zwischen SPD, Grünen und FDP zum Trotz – bis zum Ende der vorgesehenen Legislaturperiode durchhalten. Es kam anders.

Merz ist auf den letzten Metern zwar nochmal gestolpert, jetzt ist er aber am Ziel. Der „Unerwartete“ hat es geschafft. Seine Kanzlerkandidatur war im Gegensatz zum vor ihm gescheiterten Armin Laschet zwar auch kein Selbstläufer. Aber der 69 Jahre alte Sauerländer verfügte trotz etlicher vorangegangener Patzer über genügend Rückhalt in der Union, um sich gegen den Konkurrenten Markus Söder durchzusetzen. Angeblich hatten die beiden sich ohne Machtkämpfe darauf geeinigt, dass der CDU-Chef ins Rennen gehen würde. Zumindest drangen, anders als im Bundestagswahlkampf von 2021, diesmal keine Misstöne an die Öffentlichkeit.

Ein vermeintlich konservativer Gegenentwurf

Dass der Jurist seine Ambitionen aufs höchste deutsche Regierungsamt auch in der Zeit seiner (aktiven) politischen Abstinenz nie aufgegeben hatte, wurde schlagartig am 29. Oktober des Jahres 2018 klar: Angela Merkel hatte nach der für ihre Partei gelinde gesagt enttäuschenden Landtagswahl in Hessen, bei der die CDU mehr als elf Prozentpunkte verloren hatte, ihren Verzicht auf eine abermalige Kandidatur zum Parteivorsitz angekündigt, da dauerte es nur wenige Stunden, bis Merz sein politisches Comeback in den Raum stellte.

Es war jene Zeit, in der die Bundeskanzlerin mit dem Abstand von immerhin drei Jahren die Konsequenzen aus ihrer desaströsen sogenannten Grenzöffnung vom Spätsommer 2015 dann doch in aller Deutlichkeit zu spüren bekam. Sie wusste genau, dass sie mit dieser weitreichenden Entscheidung letztlich zu viel Vertrauen bei ihren eigenen Leuten verspielt hatte, um weiterhin unangefochten an deren Spitze stehen zu können. Und Friedrich Merz schien der Mann der Stunde zu sein: ein konservativ-klarer Gegenentwurf zu seiner alten Rivalin, wegen der er 2009 ins politische Exil gegangen war.

Doch ein Spaziergang war die zweite politische Karriere des Friedrich Merz keineswegs – im Gegenteil. Nicht er, sondern die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer errang Anfang Dezember 2018 in Hamburg den Parteivorsitz. Dass es mit ihr nur ein kurzes Interregnum sein würde, deutete sich allerdings bald an: „AKK“ hatte sich zwar darum bemüht, sich von ihrer Vorgängerin abzusetzen, auch und gerade in Fragen der Migration. Aber die Merkel-Netzwerke waren noch stark genug, um ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen und zu verhindern, dass das Erbe der „ewigen Kanzlerin“ aus den eigenen Reihen heraus beschädigt werden würde.

Die Regierungskrise in Thüringen vom Februar 2020 und Kramp-Karrenbauers hilfloses Agieren dabei waren letztlich nur der Anlass, nicht aber die eigentliche Ursache für ihren Rücktritt vom Parteivorsitz. Daran, dass die CDU im Argen mit sich selbst lag, trug die damalige Verteidigungsministerin gewiss nicht die Hauptverantwortung. Die Konsequenzen zog sie dennoch mit durchaus bewundernswerter Würde. Womöglich wäre Friedrich Merz ein ähnliches Schicksal widerfahren, hätte er sich gut ein Jahr zuvor beim Hamburger Parteitag durchgesetzt.

Feierlaune trotz miesem Ergebnis

Auch unter AKKs Nachfolger Armin Laschet war die Partei noch in Unordnung, die Diadochenkämpfe wollten kein Ende nehmen. Die instabile Lage führte letztlich zu Markus Söders brutaler Intervention auf den letzten Metern vor der Kanzlerkandidatenkür 2021; die Folge waren eine verlorene Bundestagswahl und das Ende von Laschets CDU-Vorsitz. Endlich war der Weg frei für Merz; seine „liberalen“ Gegenkandidaten Norbert Röttgen und Helge Braun waren dann doch deutlich zu blass, um den vermeintlich Konservativen an der Spitze zu verhindern.

Merz übernahm wenig später auch den Fraktionsvorsitz, und selbst Gegner gestehen ein, dass er in dieser Funktion erheblichen Anteil daran hatte, die Christdemokraten zu einen und mit der bayerischen Schwesterpartei zu versöhnen. Das ist keine geringe Leistung, reichte aber trotzdem nicht für ein fulminantes Ergebnis bei der zurückliegenden Bundestagswahl: Mit mageren 28,5 Prozent lag die Union am Abend des 23. Februar dann doch ein ganzes Stück weit hinter den selbstgesteckten Erwartungen. Trotzdem war Merz in Feierlaune – sein „Rambo Zambo“-Aufruf im Konrad-Adenauer-Haus ist inzwischen nicht nur zum Gegenstand eines verballhornenden Songs von Stefan Raab geworden, sondern wirkte ohnehin etwas aus der Zeit gefallen. Merz-Kritiker würden sagen: genauso wie der Kandidat selbst.

Mit der schlechten Arbeit der Ampel

Der 23. Februar hielt aber eine weitere böse Überraschung für CDU und CSU bereit, nämlich stramme 20,8 Prozent für die Alternative für Deutschland – womit sich die Farbe blau im Bundestag gemessen an der Anzahl der Mandate fast verdoppelt hatte. Dabei war Merz es gewesen, der einst verkündet hatte, die AfD zu halbieren. Das exakte Gegenteil war eingetreten, und konnte Merz diesen Umstand zum Zeitpunkt der Wahl noch mit der schlechten Arbeit der Ampel (mehr schlecht als recht) begründen, so ist er knapp zweieinhalb Monate später in arger Erklärungsnot.

Denn die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla hat die Union inzwischen überrundet – und steht in den Umfragen auf Platz eins. Dass dies mit dem Agieren des neuen Kanzlers zu tun hat, bestreiten nicht einmal dessen Anhänger: Das entgegen allen Versprechen mit regelrechter Verve und teuer erkaufter Hilfe durch die Grünen betriebene Einreißen der Schuldenbremse hat dem CDU-Vorsitzenden einen Vertrauensverlust beschert, von dem unklar ist, ob dieser jemals wieder wettgemacht werden kann. Auch das aus Sicht der Union eher schwache Ergebnis bei den Koalitionsverhandlungen mit einer an den Urnen zwar abgemeierten, aber umso selbstherrlicher auftretenden SPD spricht nicht gerade für hohe politische Kunstfertigkeit des Anführers des „bürgerlichen Lagers“.

Mit Malus in die Kanzlerschaft

Friedrich Merz startet also mit einem Malus in seine Kanzlerschaft. Und sein Anspruch, diesen Negativtrend durch gute Regierungsarbeit in den nächsten Jahren umzukehren, ist bei Lichte besehen nicht mehr als ein frommer Wunsch. Denn der neue Kanzler hat es wie kaum einer seiner Amtsvorgänger mit einem geradezu toxischen politischen Umfeld zu tun. Die globalen wie innerdeutschen Herausforderungen an die Bundesregierung sind enorm: Krieg in der Ukraine, der Zerfall des westlichen Bündnisses unter Donald Trump, die Erosion des Geschäftsmodells der deutschen Volkswirtschaft, ein teilweise sehr kämpferisch auftrumpfender „globaler Süden“, der globale Siegeszug populistischer Strömungen (um nur einige der wichtigsten zu nennen).

Die Tatsache, dass Friedrich Merz bisher noch nie ein Regierungsamt innehatte, muss vor diesem Hintergrund und für sich genommen zwar noch kein Menetekel sein. Aber der ehrgeizige (und durchaus auch ehrpusselige) Hobby-Pilot hat in der näheren und ferneren Vergangenheit eben ein ums andere Mal unter Beweis gestellt, dass er politisch keineswegs immer trittsicher, taktisch versiert und strategisch weitsichtig ist. Man denke nur an seine flugs revidierten Einlassungen zum Thema BSW oder an die Migrations-Abstimmung im Bundestag unter Inkaufnahme von Stimmen der AfD: zwei Hau-Ruck-Aktionen, von denen insbesondere letztere die CDU wichtige Prozentpunkte bei der zurückliegenden Wahl gekostet haben dürfte.

Netz aus deutschen Lebenslügen

Gehen wir aber einfach vom besten Fall aus, und Merz macht seine Sache gut. Selbst in diesem Fall werden sich weitere Wohlstandsverluste für die deutsche Bevölkerung kaum aufhalten lassen. Die weltwirtschaftliche Entwicklung hält für den hiesigen Industriestandort nämlich auch auf lange Sicht böse Überraschungen parat, die durch dringend notwendige ökonomische Entfesselungsmaßnahmen allenfalls abgemildert werden können. Dass die deutsche Ökonomie schlagartig Fahrt aufnimmt, weil mit Merz jetzt ein „Mann der Wirtschaft“ am Ruder sitzt, ist völlig illusorisch – zumal insbesondere die Schieflage bei der Energieversorgung nicht über Nacht behoben werden wird.

Ohnehin hat sich die Bundesrepublik in ein Netz aus Lebenslügen verheddert (von Migration bis zum unerschütterlichen Glauben an den Multilateralismus), das auch ein gemäßigter Disruptor wie Merz nicht wird entwirren können – zumindest nicht allein, und erst recht nicht mit einem Koalitionspartner wie der strukturell rückwärtsgewandten und klientelistisch orientierten SPD. In dieser Gemengelage sind Verteilungskämpfe und damit einhergehender gesellschaftlicher Unfrieden praktisch unvermeidlich. Dies alles ist natürlich Wasser auf die Mühlen der AfD.

Womit wir bei einem für Merz nahezu unlösbaren Problem wären: Wie soll der neue Kanzler vernünftigerweise mit einer Partei umgehen, die vom Bundesverfassungsschutz jetzt in toto als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft wird? Dass dieser Schritt auf Betreiben der soeben aus dem Amt geschiedenen SPD-Innenministerin Faeser erfolgte, bestreitet diese zwar treuherzig, dürfte aber von kaum einem politisch auch nur halbwegs klar denkenden Beobachter bezweifelt werden.

Denn auf diese Weise haben die sozialdemokratischen Koalitionäre die „Brandmauer“ noch ein paar Meter höher gezogen – und sich somit als Bündnispartner für CDU und CSU faktisch unersetzlich gemacht: Der rote Schwanz wackelt seit den Koalitionsverhandlungen ohnehin schon für alle erkennbar mit dem schwarzen Hund – und dürfte dieses Spiel nun erst recht mit voller Härte weiterbetreiben. Das aber birgt für die Unionsparteien ein enormes Frustrationspotential, welches die Christdemokraten bis an den Rand der Spaltung führen könnte. Dass die AfD davon mehr profitieren würde als die SPD, scheint bei den Genossen derweil (noch) niemanden groß zu stören.

Was bleibt, ist die Hoffnung

Friedrich Merz trägt von heute an eine enorme Verantwortung, um die er nicht zu beneiden ist. Aber er trägt diese Verantwortung nicht allein. Es bleibt also nicht mehr als die Hoffnung, dass jedem Kabinettsmitglied, jedem und jeder Abgeordneten der Regierungsparteien, jedem Funktionär einschließlich der Vorsitzenden von CSU und SPD klar ist: In den nächsten vier Jahren müssen ganz entscheidende Wegmarken für die Zukunft der Bundesrepublik gesetzt werden. Und es wäre ja schon viel erreicht, wenn die deutschen Bürgerinnen und Bürger den Eindruck gewönnen, dass wenigstens die Richtung stimmt.