So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Nicht nur Deutschlands Wirtschaft, vor allem seine Demokratie steckt in einer tiefen Krise. Man kann das an den Wahlerfolgen von AfD und Linken ablesen. Nicht ohne Grund betonte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Lage sei so ernst, dass die Arbeit der künftigen Regierung als „die letzte Patrone der Demokratie“ begriffen werden müsse.

Aber die Lage ist viel dramatischer, als sich das politische Berlin dies ausmalt. Das geht aus einer wissenschaftlichen Studie des Jahres 2024 hervor. Ossis wie Wessis wurden damals zwei Fragen gestellt. Zunächst: Stimmen Sie der „Demokratie als Idee“ zu? Bejaht wurde diese Frage von rund 95 Prozent der Ossis und von „nur“ 89 Prozent der Wessis. Dieser Befund ist bemerkenswert. Vor allem in der westdeutschen Öffentlichkeit gilt der gemeine Ossi seit der Wende in Demokratiefragen immerhin als ein wenig minderbemittelt.