Man darf vermuten, dass Friedrich Merz glücklich wäre, wenn er am 23. Februar das schlechteste aller Merkel-Ergebnisse erreicht hätte: 32,9 Prozent, noch weniger als die 35,1 Prozent, mit denen Helmut Kohl 1998 abgewählt worden war. Die 40 Prozent plus, einst Maßstab der Union, sind in der neuen, zersplitterten Parteienlandschaft nicht mehr zu erreichen. Aber selbst 30 Prozent erscheinen inzwischen in weite Ferne gerückt zu sein. Wenn das bei einer völlig abgewirtschafteten Ampel nicht möglich war, wann denn dann?

Die CDU war selbst in ihren besseren Zeiten nie die Partei wegweisender, bahnbrechender Reformen, wenn man von den 1950er-Jahren mit der Einführung der sozialen Marktwirtschaft, dem Nato-Beitritt oder der dynamischen Rente absieht. Die CDU blieb über Jahrzehnte die strukturelle Mehrheitspartei, weil sie das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Deutschen zu bedienen wusste - die äußere Sicherheit, die innere Sicherheit und die soziale Sicherheit. Adenauers Wahlkampfslogan von 1957,„Keine Experimente“, blieb ihr Motto.