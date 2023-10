Der Deutschlandpakt und die Migrationskrise - Die Union beherrscht den Trick, sich selbst ein Bein zu stellen

Nie war die Zeit für gute Oppositionsarbeit so günstig wie heute. Doch immer wenn eine Möglichkeit naht, der Ampel in die Parade zu fahren, stellt sich die Union selbst ein Bein. Unseren Kolumnisten erinnert die Partei längst an ein berühmtes Trickfilm-Duo.