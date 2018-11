Denn Friedrich Merz ist ein Relikt vergangener Zeiten, ein Wiedergänger aus den neunziger und den nuller Jahren, der Zeit der Deregulierungen, der großen Privatisierungen, des Aktienhypes. In diesen Jahren veröffentlichte Friedrich Merz Bücher mit so zackigen Titeln wie „Mut zur Zukunft“ und „Nur wer sich ändert, wird bestehen.“ Einer allerdings hat sich in all den Jahren nicht verändert: Friedrich Merz.