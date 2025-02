In Brilon strahlt an diesem Sonntag im Winterwahlkampf die Sonne. Schnee liegt noch überall herum. Wetter für einen Spaziergang. Doch 1500 Leute waren gekommen, um den einzigen Auftritt des CDU-Kanzlerkandidaten mit dem bayerischen Ministerpräsidenten außerhalb Bayerns zu erleben. Weißwurstfrühstück wurde das Event genannt. Söder hielt die bestellte Bierzeltrede, Grünen-­Bashing inklusive. Und der Redner Merz, auf dessen Rhetorik sowieso keiner hier etwas kommen lässt, kontert auf seine Weise. An viele Schützenfeste seiner Jugend in dieser Halle könne er sich erinnern, sagt er, „allerdings mehr an die Anfänge der Feste als an deren Ende“. In Brilon ist Merz zu Hause, da kann er immer noch Sprüche klopfen. Doch was weiß man wirklich über ihn?