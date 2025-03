Die jüngste Änderung des Grundgesetzes ist eine regelrechte Wahnsinnstat. Dazu muss man sich nur die Zahlen vor Augen führen. Der Bund hat sage und schreibe 75 Jahre gebraucht, um bis heute 1,7 Billionen Euro Schulden aufzuhäufen: trotz Wiederaufbaus des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, trotz Kosten der Wiedervereinigung, trotz Finanzkrise 2009, trotz Corona-Pandemie und trotz Sondervermögens für die Bundeswehr.

Bis zu 1,7 Billionen Euro neue Schulden

Die jüngste Änderung des Grundgesetzes könnte dazu führen, dass sich der Schuldenstand des Landes noch einmal um 1,7 Billionen Euro erhöht und damit verdoppelt. Diesmal aber nicht in 75, sondern in nur zehn Jahren:

Schuldenbremse: Die bisherige Schuldenbremse ermöglichte ohnehin schon nicht zu verachtende Möglichkeiten der Neuverschuldung. Eigentlich darf sich der Bund jährlich nur in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden, also etwa im Umfang von 15 Milliarden Euro. Die Nettokreditaufnahme des Bundes lag nach vorläufigem Haushaltsabschluss in 2024 aber bei mehr als 33 Milliarden Euro. Maximal hätte die Verschuldung sogar 36 Mrd. betragen können, ohne einen Verstoß gegen das Grundgesetz darzustellen. Der Grund: Läuft die Konjunktur schlecht, ermöglicht die Schuldenbremse schon heute höhere Schulden. Würde dieser Spielraum in den nächsten zehn Jahren bei schlechter Wirtschaftslage konsequent ausgenutzt, könnten 350-400 Milliarden Euro zusätzlicher Kredite nötig werden. Sondervermögen Infrastruktur: Union, SPD und Grüne haben im Grundgesetz ein Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro für Infrastrukturinvestitionen verankert, von dem 100 Milliarden Euro direkt an Länder und Gemeinden fließen sollen. Sonderregel Verteidigungsausgaben: Zur Finanzierung aller Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung können künftig Kredite aufgenommen werden, die nicht auf die Schuldenbremse anzurechnen sind. Dass die Verteidigungsausgaben demnächst mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung betragen werden, ist ohnehin politisch ausgemacht. Realistischer sind 2,5 oder 3 Prozent. Werden tatsächlich drei Prozent angestrebt, kann dies in einem Jahrzehnt einem Kreditvolumen von bis zu 850 Milliarden Euro entsprechen.

Mit der Verdoppelung des Schuldenstandes würden sich auch die Zinszahlungen verdoppeln, von heute fast 40 Milliarden Euro auf 80 Milliarden Euro. Das gilt aber nur, wenn sich die Zinssätze nicht verändern. Und das ist unwahrscheinlich.

Der Staat frisst sich selbst auf

Bezahlt wird die Party nämlich nicht nur von unseren Enkeln und Urenkeln. Bereits auf die Ankündigung der exorbitanten Schuldenaufnahme durch den Bund reagierten die Finanzmärkte sensibel. Der Zinssatz auf Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren sprang um einen halben Prozentpunkt nach oben. Kurz darauf zogen auch die privaten Immobilienkredite nach. Sie verteuerten sich von etwa 3,4 auf 3,7 Prozent. So finanziert nicht nur jeder Steuerzahler, sondern auch jeder Häuslebauer die Verschuldungsorgie des Bundes ungewollt mit.

Aber das Geld ist nicht einmal das größte Problem. Der Staat beginnt damit, sich regelrecht selbst aufzufressen. Man schaue nur in die Entstehungsgeschichte moderner Staatlichkeit. Das Erste, wofür ein Staat sorgte, waren äußere und innere Sicherheit sowie rechtsstaatliche Verhältnisse. Erst dies schaffte Vertrauen in eine stabile Ordnung und ermöglichte so vielfältigste wirtschaftliche Aktivitäten. Und erst auf dieser Grundlage konnten Soziales, Bildung und Kultur gedeihen und auch bezahlt werden.

Das Mindeste, was jeder Staat zu leisten hat, sind also Sicherheit und Ordnung. Alles andere ist bloß nice to have. Ein Staat allerdings, der so hohe Steuereinnahmen hat wie noch nie und sich trotzdem außerstande sieht, seinen Kernaufgaben noch ohne Neuverschuldung nachzukommen, macht sich auf den Weg in seine Selbstauflösung. Die Verlotterung staatspolitischen Denkens, die Union, SPD und Grüne dieser Tage eingeleitet haben, wird diesem Land noch teuer zu stehen kommen.

Die Schuldenspirale

Dies auch deshalb, weil der Bund sich nicht damit begnügt, diesen Irrweg nur für sich selbst zu wählen. Künftig ist es den Ländern gestattet, sich ebenfalls jedes Jahr regulär zu verschulden – und nicht nur wie bisher in Notlagen. Hinzu kommt, dass auch das Infrastrukturpaket für die Länder in Höhe von 100 Milliarden Euro die Schuldenfinanzierung von Regelaufgaben forcieren wird.

Werden – wie bisher geplant – die 100 Milliarden Euro auf zehn Jahre erstreckt, erhalten die Länder (und deren Gemeinden) jährlich 10 Milliarden Euro vom Bund für zusätzliche Investitionen. Gleichzeitig haben sich die künftigen Koalitionäre in den Sondierungen auf Steuerentlastungen und Zusatzausgaben in Höhe von 65 Milliarden Euro geeinigt. Schon heute weist der Bundeshaushalt allerdings eine ungedeckte Finanzlücke in Höhe von rund 50 Milliarden Euro auf, die auch durch Schuldenaufnahmen gedeckt werden soll.

Von der drohenden jährlichen Haushaltsverschlechterung in Höhe von bis zu 65 Milliarden Euro entfallen rund 40 Milliarden Euro auf steuerliche Effekte, die etwa zur Hälfte auch auf die Länder (und ihre Gemeinden) durchschlagen würden. Mit anderen Worten: Der Bund will 100 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden aufnehmen, um den Ländern jährlich 10 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen zur Verfügung zu stellen. Und die bisher in Rede stehenden steuerrechtlichen Veränderungen würden jährlich ein Loch von 20 Milliarden Euro in die Haushalte der Länder und Gemeinden reißen.

Das vergiftete Investitionsgeschenk des Bundes wird daher auch in den Ländern einen kulturellen Wandel forcieren, der in einem veritablen Sittenverfall enden dürfte: Auch sie werden sich daran gewöhnen, elementare Regelaufgaben künftig durch Schulden zu finanzieren – erzwungen durch ein Danaergeschenk des Bundes. Dabei wiesen die Länder bereits im Jahr 2024 einen negativen Finanzierungssaldo von fast 8 Milliarden Euro auf. Und auch das Jahr 2025 startete nicht gut. Kein einziges Land war in den schwarzen Zahlen.

Unklare Begriffe

Nun könnte man sich mit der Hoffnung über diese Probleme hinwegretten, dass die Investitionsoffensive des Bundes zur infrastrukturellen Modernisierung des Landes beitragen und die Wirtschaft ankurbeln dürfte. Aber die Wirkungen werden weitaus geringer sein als erhofft.

Die steigenden Zinsen werden einen Abfluss von Kapital aus der privaten Wirtschaft zur öffentlichen Hand verursachen - und der gleichzeitige Mangel an Fachkräften dürfte vor allem in der Bauwirtschaft Preissprünge provozieren. Ein erheblicher Teil der Investitionsmittel wird in Inflation verpuffen. Und zudem ist nicht alles, was Investition heißt, auch wirklich eine Investition.

Das Problem beginnt schon bei den Begriffen Konsum und Investition. Im Grunde sind sie unsinnig - jedenfalls auf einer allgemeinen Ebene. Das ganze Leben besteht aus Konsum. Auch ein Unternehmen, das in eine teuere Maschine investiert, tut dies mit dem Zweck, sie durch Gebrauch zu konsumieren. Am ehesten Sinn ergibt das Wort „Investition“ noch für ein gezieltes Vorhaben, das den eigenen Reichtum vermehrt. Ein Unternehmen investiert deshalb in eine Maschine, weil es mit ihr mehr Geld und Überschüsse erzielen will, als es ohne sie möglich wäre.

Das aber hat eine entscheidende Konsequenz: Was in diesem Sinne tatsächlich eine Investition ist, also ein Vorhaben mit langfristig positiven Folgen, ist von Fall zu Fall abhängig. Nicht nur eine funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur ist in diesem Sinne eine Investition. Auch der gezielte Konsum gesunder Lebensmittel ist eine Investition im besten Sinne – nämlich in die eigene Gesundheit.

Auch Richtfeste sind Investitionen

Damit diese begrifflichen Unschärfen nicht zum Einfallstor für die kaum zähmbaren Wünsche allerlei Ausgabenpolitiker werden können, sieht das Haushaltsrecht inhaltliche Beschränklungen in den Hauptgruppen 7 und 8 vor. In der Hauptgruppe 7 erfolgt die Verbuchung von Baumaßnahmen, in Hauptgruppe 8 werden alle anderen Investitionen verbucht. Zu den Baumaßnahmen zählen allerdings auch alle begleitenden Kosten. Selbst das Richtfest ist haushaltsrechtlich eine Investition.

In der Hauptgruppe 8 wiederum werden alle beweglichen und unbeweglichen Sachinvestitionen verbucht. Bewegliche Sachen müssen hierfür einen „Wert von mehr als 5 000 Euro“ überschreiten. Bei der Anschaffung von Fahrzeugen gilt diese Wertgrenze allerdings nicht. Auch wenn der Staat ein Dienstfahrrad anschafft, gilt dies haushaltsrechtlich als Investition.

Zur Hauptgruppe 8 zählen aber auch Zuschüsse an Dritte oder die Inanspruchnahme staatlicher Bürgschaften. Heißt ganz konkret: Der Bund und Schleswig-Holstein haben der Firma Northvolt eine Bürgschaft in Höhe von rund 600 Millionen Euro zur Absicherung eines KfW-Kredites für den Bau einer Batteriefabrik gewährt. Die Firma befindet sich in der Insolvenz. Wenn die Bürgschaften ausgezahlt werden müssen, um damit Gläubiger zu bedienen, die Firma endgültig Pleite geht und die Fabrik gar nicht gebaut wird, gelten die rund 600 Millionen Euro trotzdem sowohl haushaltsrechtlich als auch in der Wirtschaftsstatistik als: Investition.

Und eine staatliche Investition in diesem Sinne wäre es auch, wenn der Staat Moore oder Wälder kaufen würde, um sie im Sinne der Artenvielfalt sich selbst zu überlassen. Die Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum wäre in diesem Fall aber: nicht messbar, weil nicht existent.

Nicht sanierte Toiletten machen unsere Kinder klüger

Auch bei den vielbeschworenen Investitionen in die Bildung ist es kaum anders. Sie sollen ausdrücklich Bestandteil des 500 Milliarden Euro schweren Infrakstrukturpaketes sein. Das mag den Bausektor ankurbeln. Aber das eigentliche Versprechen, durch neu gebaute oder sanierte Schulen würden die Kinder klüger und die Wirtschaft dadurch langfristig wettbewerbsfähiger, ist an Einfalt schwer zu überbieten.

Tatsächliche Investitionen in Bildung wären etwas anderes. Man müsste in gut qualifizierte und vor allem ausreichend viele Fachlehrer investieren, um den Bildungsstand der Nation voranzubringen. Nicht sanierte Toiletten machen unsere Kinder klüger, sondern gute und engagierte Lehrer. Aber das wären nach der Haushaltsrechnung Personalkosten und damit Konsum. Zu einem Fortschritt in der Bildung wird das schuldenfinanzierte Infrastrukturpaket daher rein gar nichts beitragen.

Friedrich Merz in der Zwangsjacke

Aus Unionssicht könnte man sich trotzdem mit einer Überlegung über all diese Unvollkommenheiten hinwegtrösten: Mit ihrem Brandmauer-Beschluss haben sich die Konservativen die Zusammenarbeit mit Linken und AfD selbst verboten. Als Kooperationspartner bleiben nur noch SPD und Grüne. Und die Unionsparteien haben im aktuellen Bundestag nur mit der SPD eine Mehrheit. Sie tragen eine Zwangsjacke, die sie sich selbst angezogen haben und die von SPD und Grünen immer enger geschnürt wird.

In dieser historischen Situation mag das Öffnen der Verschuldungsschleusen der einzige Weg sein, eine bis ins Mark gedemütigte Sozialdemokratie noch bei Laune zu halten. Es könnte tatsächlich der Preis sein, der heutigentags für eine echte politische Wende zu zahlen wäre: für die radikale Entschlackung des Staates, die Stärkung von Eigenverantwortung und vor allem eine rigorose Kurskorrektur in der Migrations- und Asylpolitik. Möglicherweise hätte Merz die Sozialdemokraten zu diesen Zugeständnissen zwingen können. Aber dazu hätte er ihnen nicht erst die feuchtesten ihrer Träume erfüllen dürfen – die größten Schulden, die die Bundesrepublik Deutschland je erlebt hat. Nun steht er nackt da.

Die Sozialdemokraten haben Friedrich Merz in dieser Woche seine Zwangslage deutlich spüren lassen. Sowohl in Sachen Migrationswende als auch Steuerreform ließen sie ihn auflaufen. Er hat mit der Verschuldungsorgie gegenüber der SPD unnötig früh alle Trümpfe aus der Hand gegeben. Die Grundgesetzänderung haben Sozialdemokraten und Grüne ohne Gegenleistung schon im Sack. Inzwischen hat Friedrich Merz sogar sein persönliches Schicksal an das Zustandekommen der Koalition geknüpft.

Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus: Merz macht sich ohne Not Tag für Tag politisch erpressbarer und schwächer. Er begeht taktische Fehler in einem Ausmaß und einer Schrittfolge, die man nur einem politischen Anfänger zutrauen würde. Es bleibt rätselhaft, wie er überhaupt noch einlösen will, was er seinen Wählern ursprünglich versprochen hat: das Land umzukrempeln, es zu modernisieren und es wieder sicherer zu machen.

Von einer Investitions- zur Konsumpartei

Wahrscheinlicher scheint derzeit ein ganz anderes Szenario: Mit den Abermilliarden an zusätzlichen Schulden dürften die Strukturprobleme dieses Landes weiter zugekleistert bleiben. Als Folge hiervon werden Bund und Länder Schritt für Schritt immer mehr Regelaufgaben über Kredite finanzieren müssen, während Deutschlands Wirtschaft weiter abschmiert. Das kann nicht lange gut gehen.

Am ehesten Sinn macht die Rede von „Konsum“ und „Investition“ noch in folgender Form: Konsum ist die kurzfristige Vernutzung von Gütern. Und Investitionen schaffen die Grundlagen für ihre langfristige Bereitstellung. In diesem Sinne hatte die SPD als Partei der Arbeiterklasse immer einen Hang zur kurzen Frist und CDU/CSU als Vertreter des Bürgertums einen zur langen.

Über Jahrzehnte hinweg profitierte Deutschland von der Balance zwischen Sozialdemokraten und Konservativen, zwischen kurzer und langer Frist. Friedrich Merz ist der erste Konservative von Rang, der seine Partei fundamental umwandeln könnte: von einer Investitions- zu einer weiteren Konsumpartei. Deutschland und der Union würde das nicht gut bekommen.