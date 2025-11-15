Friedrich Merz bei der Jungen Union
Bundeskanzler Friedrich Merz an diesem Samstag beim Deutschlandtag der Jungen Union in Rust / picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth

Friedrich Merz beim Deutschlandtag der „Jungen Union“ Zwischen Sound und Wirklichkeit

Vor allem jüngere Abgeordnete der CDU laufen Sturm gegen den aktuellen Gesetzentwurf zur Sicherung des Rentenniveaus. An diesem Samstag kam es mit dem Auftritt von Friedrich Merz bei der Jungen Union zum Showdown. Das Ergebnis lässt staunen.

VON MATHIAS BRODKORB am 15. November 2025 6 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Mit Spannung war die Rede des Bundeskanzlers auf dem Deutschlandtag der „Jungen Union“ (JU) erwartet worden. Schon seit Tagen rumort es unter den jungen Konservativen. Der Grund: Der aktuelle Gesetzentwurf zur Sicherung des Rentenniveaus soll gegen den Koalitionsvertrag verstoßen und bis 2050 rund 120 Mrd. Euro an zusätzlichen Mehrkosten verursachen. So jedenfalls hat es die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) errechnet. Sie wirft der Union einen „Bruch des Koalitionsvertrags“ vor.

Jens Böhme | Sa., 15. November 2025 - 16:07

"Deutschlands Öffentlichkeit weiß längst, dass es mit diesem Land nicht so weitergehen kann wie bisher." - Seit 1986 gibt es den Satz von Norbert Blüm:"Die Rente ist sicher." Das ist vierzig Jahre her. Damals hat Blüm diesen Satz nicht gesagt, weil es gerade nichts zu debattieren gegeben hätte. Heisst, seit über vierzig Jahren wartet Deutschland auf den Renten-Supergau. Das erinnert an die täglich Weltuntergangsmeldungen bezüglich Klima, Regenwald und Eisschmelze in Arktis und Antarktis.

IngoFrank | Sa., 15. November 2025 - 16:30

der historischen Verantwortung zu begraben …..
Tja der Friderich als Politiker kann er ja reden, lange, ausführlich, rhetorisch I.d.R. ganz gut aber auch …… o h n e nur e i n Wort zu sagen…….Dennoch glaube ich nicht an einen Erfolg des Zwergenaufstandes.
Ein nochmaliges Versagen der Zustimmung der Fraktion, kann sich weder Span und schon gar nicht Merz erlauben. Beide würden von den links grünen Medien geteert und gefedert um danach am Nasenring vom Koalitionspartner durch den BT geführt zu werden. Ne, ne Merz wird die Anführer schon entsprechend „honorieren“ mit passenden Listenplätzen und guten Posten für die spätere politische Karriere…
und alles ist wieder gut und das Merzsche Geeiere und die Führung der Regierung durch die linke SPD wird weiter gehen……. bis zum bitteren Ende, die ich im weiteren Abrutschen der CDU als Einzelpartei betrachtet weit unter die 15%, bzw. auf SED Erben Niveau sehe.
Bei der Union liegt heute die CDU“CSU bereinigt“ schon unter 20% !
MfG a d Erf. Rep.

Urban Will | Sa., 15. November 2025 - 17:34

Welt, redet wirres Zeug von wegen Epochenbruch, irgendwelchen großen Würfen und was weiß ich noch alles. Tut so, als würde er noch immer die Zügel in der Hand halten und das Land nach vorne bringen. Plappert von „Klartext“ in Richtung SPD und zieht den Schwanz ein, wenn Bullshit-Bärbel auch nur böse schaut.
Während die Sozen alles abbügeln, was er vorbringt, demütigen sie ihn obendrein noch täglich. Bis hin zu Vorwürfen, er sei Rassist.

Ich zweifle zusehends am geistigen Zustand unseres Kanzlers.
Sein Auftreten ist fast schon schizzophren.
Das Amt hat diesen Menschen zerstört, aber er klebt an ihm, dass es einen sowohl anwidert als auch mitleidig stimmt.
Aber das Land ist wichtiger als dieser arrogante Geck.
Daher hoffe ich, die Ankündigung d JU, man „bleibe in dieser Frage stehen“, ist ernst gemeint.
Auch wenn sich Merz die fehlenden Stimmen dann von den Linken holt: er ist dann ein komplett Gescheiterter, ein armseliges Würstchen.
Die Union wird dies auf Dauer nicht überleben.

