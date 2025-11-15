Friedrich Merz beim Deutschlandtag der „Jungen Union“ - Zwischen Sound und Wirklichkeit

Vor allem jüngere Abgeordnete der CDU laufen Sturm gegen den aktuellen Gesetzentwurf zur Sicherung des Rentenniveaus. An diesem Samstag kam es mit dem Auftritt von Friedrich Merz bei der Jungen Union zum Showdown. Das Ergebnis lässt staunen.