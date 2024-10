Friedrich Merz beim CSU-Parteitag - Der Wahlkampf ist eröffnet

Beim Parteitag der CSU in Augsburg findet Kanzlerkandidat Merz deutliche Worte in Sachen Migration und mangelnder Leistungsbereitschaft. Es war eine Kampfansage an Olaf Scholz und die Ampel-Regierung. Nur mit Blick auf die Grünen blieb der CDU-Chef vage.