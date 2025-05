Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Dass Friedrich Merz in seiner neuen Funktion und Rolle emotional noch nicht ganz angekommen ist, offenbarte er am Montag bei seinem Auftritt beim „Euroforum“ des Westdeutschen Rundfunks im Rahmen der Republica (Eigenschreibweise: re:publica). Er leistete sich da einen kleinen Versprecher, der vermutlich wirklich ein Freud’scher war, als er wörtlich sagte: „Zeitenwende, wie der Bundeskanzler das vor über drei Jahren in seiner Bundestagsrede genannt hat, ist jetzt.“ Er sprach da also immer noch wie ein Oppositionsführer. Sein Erstaunen darüber, dass er selbst nun „der Bundeskanzler“ ist, offenbarte Merz auch am Schluss der Veranstaltung: „Wenn ich angesprochen werde mit ‚Herr Bundeskanzler‘ wird mir jedes Mal auch wieder klar, welche Verantwortung auf meinen Schultern ruht.“

Vermutlich war nicht nur der oben zitierte Satz ein Schnitzer, der das Noch-Nicht-Ganz-Im-Kanzleramt-Angekommen bezeugt, sondern Merzens gesamter Auftritt in diesem Format. Es waren eigentlich zwei Auftritte unmittelbar hintereinander. Zumindest den zweiten, in dem obiger Satz fiel, hätte er sich zur Wahrung seiner Amtswürde lieber sparen sollen.