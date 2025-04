Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Das können die deutschen Steuerzahler wohl getrost vergessen. Steuersenkungen sind spätestens nach diesem Auftritt des künftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz in der ARD-Sendung Caren Miosga passé. Wenn Merz schon sagt, dass ein weiteres seiner zentralen Wahlversprechen – die geplante Senkung der Einkommensteuer auf kleinere und mittlere Einkommen – aus seiner Sicht noch nicht sicher ist, dann ist nach aller Erfahrung, die seine Wähler seit dem 23. Februar mit dem Mann gemacht haben, das Gegenteil so gut wie ausgemacht.

Merz scheint mittlerweile sogar schon so etwas wie Selbstironie zu entwickeln, indem er sagt, dass es zwar einen gemeinsamen Willen von Union und SPD für dieses Vorhaben gebe, das ja auch im Koalitionsvertrag steht. „Aber“, so Merz, „wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können.“ Schließlich stünden alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Dasselbe hatte er übrigens einen Tag zuvor schon in einem Bild am Sonntag-Interview gesagt: Die Steuersenkung sei „nicht fix“. Auf diesem Feld kann man Merz schließlich seine große Kompetenz nicht absprechen: Mit „Versprechungen“, die dann nicht erfüllt werden, kennt er sich aus.

Wenn ausgerechnet der Spiegel mit höchster Genugtuung in seinem Bericht zur Sendung titelt: „Früher Rechthaber, heute Versöhner“, dann bedeutet das für alle Unionswähler, die noch hofften, dass ihr einstiger Hoffnungsträger nach der Mega-Enttäuschung mit den neuen Mega-Schulden wenigstens in Sachen Steuern für die Durchsetzung ihre Interessen sorgen werde: Lasst alle Hoffnung fahren!

Offenbarungseid der Harmlosigkeit

Fast schon als finstere Drohung sollten die Bezieher hoher Einkommen – und vielleicht nicht nur die, sondern alle Steuerzahler – es wohl verstehen, wenn Merz sich gleich zu Anfang des Gesprächs brüstet, dass er die SPD-Wünsche nach Steuererhöhungen gestoppt habe. Nach bisherigen Merz-Erfahrungen bedeutet das wohl eher: Die Steuern werden irgendwann eben doch erhöht. Und tatsächlich, wenige Sekunden später, als Miosga nachhakt („Unter Ihrer Kanzlerschaft wird es keine Steuererhöhungen geben?“), sagt Merz: „Man soll nie ‚nie‘ sagen. Wir wissen nicht, was noch auf dieser Welt passiert.“

Man kann sich vorstellen, wie bei diesen Worten Saskia Esken vor ihrem Fernseher siegesgewiss in sich hineinschmunzelte. Im Angesicht nicht nur seiner lauernden Koalitionspartner, demonstriert dieser Mann, der demnächst einem Dealmaker Trump und einem Über-Leichen-Geher Putin und all den anderen ausgefuchsten Machthabern dieser Welt entgegentreten soll, dass er ganz offenkundig nicht mal die Basics der Verhandlungskunst drauf hat. Deren Geringschätzung dürfte ihm längst gewiss sein. Dass Merz nach diesem Offenbarungseid seiner Harmlosigkeit noch ein paar Phrasen abspult, macht den Eindruck noch verheerender: Die Krise werde „das neue Normal“ sein, und in Deutschland müsse „besser regiert“ werden.