- In der Unentschiedenheit ist die CDU ganz bei sich
Friedrich Merz schwört die CDU auf dem Parteitag auf die politische Mitte ein. Keine anderen Mehrheiten seien denkbar. Nicht allen war das genug, manche sehnen sich nach mehr CDU pur. Das lieferte ein anderer.
Die Stimmung auf dem CDU-Parteitag ähnelt der im Land. Viele sehnen sich nach Aufbruch, doch auch in der Halle in Stuttgart ließ sich die harte Realität am Freitag nicht ausblenden. Und so wollte allzu große Euphorie nicht aufkommen, auch wenn die CDU seit einem Jahr wieder den Bundeskanzler stellt. Trotz Selbstbewusstsein war es ein Arbeitsparteitag, von Siegestaumel auch vor den nahen Landtagswahlen keine Spur.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.