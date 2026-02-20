Friedrich Merz
Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem 38.Parteitag der CDU in Stuttgart. /picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

CDU-Bundesparteitag in Stuttgart In der Unentschiedenheit ist die CDU ganz bei sich

Friedrich Merz schwört die CDU auf dem Parteitag auf die politische Mitte ein. Keine anderen Mehrheiten seien denkbar. Nicht allen war das genug, manche sehnen sich nach mehr CDU pur. Das lieferte ein anderer.

VON VOLKER RESING am 20. Februar 2026 6 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Die Stimmung auf dem CDU-Parteitag ähnelt der im Land. Viele sehnen sich nach Aufbruch, doch auch in der Halle in Stuttgart ließ sich die harte Realität am Freitag nicht ausblenden. Und so wollte allzu große Euphorie nicht aufkommen, auch wenn die CDU seit einem Jahr wieder den Bundeskanzler stellt. Trotz Selbstbewusstsein war es ein Arbeitsparteitag, von Siegestaumel auch vor den nahen Landtagswahlen keine Spur.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Günther Anderer | Fr., 20. Februar 2026 - 18:14

hat den Bezug zur Realität völlig verloren, träumt sich groß und hofft, dass die SPD doch noch zur Vernunft kommt. Die demokratische Mitte bleibt also ein politisches Gefängnis. Deutschland ist wohl nicht mehr zu retten.

Stefan | Fr., 20. Februar 2026 - 22:18

Eine geistig weich gespülte CDU, die um des Machterhaltswillen den ramponierten Kanzler als ihren Anführer bestätigt.
Das letzte aufbäumen eines schwarzen Stieres bevor der blaue Torero ihm den Todesstoß versetzt.
So würde ich die Lage beschreiben.
Zumindest hätte ich erwartet, Merz bringt konkrete Wachstumsvorschläge auf den Tisch.
In seinen Reden werden die Jungs von der schwäbischen Automobilbranche wohl wenig und noch eher gar nichts hören.

Hans-Hasso Stamer | Fr., 20. Februar 2026 - 18:47

Mitte? Mit der linksradikalen Funktionärspartei SPD? Selten so gelacht.

Traurig, noch vor Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass einmal schreiben zu müssen.

Lisa W. | Fr., 20. Februar 2026 - 19:06

Eine Alternative wäre es, eine Minderheitsregierung zu machen und endlich das liefern, was 80 % der Bürger möchten und was die CDU versprochen hat. Genau dazu ist eine Regierung da. Weil die CDU dafür zu schwach ist, wird es in einer rot-grün-schwarzen Regierung enden. Massivster Schaden für's Land, Wirtschaft ruiniert, Elend statt Wohlstand für alle Bürger. Ganz gewiss nicht mit meiner Stimme!! Da können Linnemann, Günther und Merz zensieren, soviel die wollen. Auch 'Klarnamen' machen mir keine Angst. Never again. Mit Anlau gegen die Wand bzw. gegen die Brandmauer. Viel Spaß dabei, 'liebe', dumme CDU.

manfred westphal | Fr., 20. Februar 2026 - 19:15

Selbstverständlich gibt es Alternativen.
Sehr viel mehr CDU-PUR würde schon mit einer Minderheitsregierung umsetzbar sein. Aber Merz merkelt sich lieber mit dem "SPD-Kanzler" Klingbeil, wie ihn Linnemann in seiner Rede treffend benannte, durch.

Markus Michaelis | Fr., 20. Februar 2026 - 19:24

Ich glaube nicht mehr daran, dass das eine gute Taktik ist (oder auch ein Ziel). Die Gesellschaft zerfällt in mehr Gruppen, es gibt gegenseitiges Misstrauen. Ziele, Wege, alles ist unklarer. Alte Gewissheiten funktionieren nicht mehr, es treffen verschiedene Weltsichten aufeinander.

Ich glaube, dass es nicht genug ist, von "der Mitte" und "den "den Rändern" zu sprechen. Das suggeriert, dass es "das Richtige" gäbe (vertreten von der Mitte) und die Probleme kämen daher, dass Menschen aus Egoismus oder anderen falschen Gründen nicht dem richtigen Weg folgen.

Ich empfinde diesen Ansatz als zu hilflos mit der realen gegensätzlichen Vielfalt und Überforderung umzugehen. Das heißt nicht, dass die CDU jetzt mit der Linken oder AfD koalieren soll. Es braucht aus meiner Sicht aber ein Bekenntnis dazu, dass die Gesellschaft nicht mehr wie früher funktioniert und wir uns für neue Wege werden entscheiden müssen. Nicht für den einen richtigen, sondern zwischen verschiedenen.

C. Schnörr | Fr., 20. Februar 2026 - 19:32

sagt er, was sagt er nicht? Wer könnte sich angesprochen, wer sich übergangen fühlen? Hat er sich mit der Mutter des AFD unterhalten und wenn ja, wie lange? Selbstinzenierung der realitätsabgewandten Berliner Politik-Blase und Exegeseversuche der Hauptstadtjournalisten. Auf gut Deutsch: reinstes Affentheater auf Kosten des Steuerzahlers.

Rainer Mrochen | Fr., 20. Februar 2026 - 19:45

Sie verlieren sich im Allerlei, bleiben im Allgemeinen trotteln in Wohlgefälligkeit.
Ganz wie es sich gehört wenn man glaubt zu führen, die Richtung vorzugeben. Dem Land nützt es nichts wenn auf einem Parteitag groß vorgetragene Worte nichts weiter als inhaltsleere, der ewig gleichen Ankündigungen, ohne ernsthafte Folgen sind.
Hauptsache die Seelen der Blinden sind befriedet. Dieser Kanzler ist eine bemitleidenswerte Figur. Zu der hat er sich allerdings selbst gemacht. Er ist grundsätzlich Führungsschwach, vordergründig unterwürfig und in seinem "Machtstreben" Opfer seiner eigenen, negativen, Charaktereigenschaften. Deutschland hat besseres verdient als die Fortsetzung einer Politik die einer Person, in der ersten Reihe sitzend, zu verdanken ist. Woher kommt diese Unterwürfigkeit?

Lisa W. | Fr., 20. Februar 2026 - 20:15

10 Minuten wurde Merz beklatscht? Was bitte genau wurde da beklatscht? Die Lügen von Merz, seine Großsprecherei, die Unterordnung unter Kanzler Klingbeil, die Deindustrialisierung des Landes, die verfehlte Migrations- und Energiepolitik? Wie war das peinlich, zum Fremdschämen: wie der eitle Merz diese 10 Minuten so offensichtlich genießt - trotz desaströser Leistung. Was ist diese CDU noch? Dieses käufliche Duckmäusertum ist unerträglich. Definitiv nicht meine Partei, dezidiert NICHT mein Kanzler.

IngoFrank | Fr., 20. Februar 2026 - 20:42

Da sind Sie mit immerhin 75% der Wähler nicht allein 😂😂😂
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

IngoFrank | Fr., 20. Februar 2026 - 20:38

Delegierten der CDU …..und die Frage, wohin sein Weg führt ?
Tja, zuerst erst einmal an Merzens Kabinettstisch vorbei. Wohl überlegt würde ich sagen, um „schuldenbefreit“ zu gelten …,
Die Frage wird nicht sein, wohin der Weg Linnemanns führt sondern wohin Linnemann die CDU führt. Bis jetzt steht auch er noch zur Brandmauer. Die Frage ist, wo steht er am Ende der Koalition ?
Wo steht die Partei nach erwartbarem weiteren Stillstand auf allen Politikfeldern ?
Wie wirkt sich die wiederstandslose Gängelei durch die SPD auf die Mitglieder & Wähler der CDU aus ?
Wird der Brandmauerdruck, im Hinblick der schuldenfinanzierten Haushaltsausgaben
auf Präsidium, Vorstand und Kanzler steigen mit einer SPD als Klotz am Bein ?
Sind zukünftige Koalitionen mit der SPD, der Grünen Sekte & den SED- Erben als „Allparteienkoalition“ gegen die AfD wirklich alternativlos ?
Wohin wird der Kampf um „unsere“ Demokratie dieses Land noch führen ?
Ins Orwellsche 1884 mit all seinen Fassetten ?
MfG a d Erf R

Sunstreet | Fr., 20. Februar 2026 - 22:43

Da sehe ich bei Merz neben seinen transatlantischen Kniefällen, seiner Kriegsbesoffenheit und Russlandphobie einen ganz erheblichen Parallaxenfehler.
Auf einer Skala von 1 (rechts) bis 100 (links) wäre die Mitte bei 50. Die Politik der CDU liegt eher bei 80 - 90! Sie macht eher die Politik der nicht gewählten Rot-Grünen.
Von seinen Wahllügen will ich gar nicht sprechen.
Gegen diesen Kanzler müsste es mittlerweile längst massenhaft Demonstrationen geben. Demokratie sieht anders aus!

Michael Marx | Fr., 20. Februar 2026 - 23:12

Solange der Schwanz mit dem Hunde wedelt, kann das nichts werden.
Solange man sich nicht freischwimmt von dem toxischen Erbe der FDJ-Kanzlerin aus dem Reisekader, kann das nichts werden.
Solange die Brandmauer steht, also die AfD nicht einmal als Drohkulisse eingesetzt werden kann (regierungsfähig ist sie ja noch lange nicht, dafür hat sie allzu viele indiskutable Personen), kann das nichts werden.
Das Bedauerliche ist nur, daß wir es ausbaden müssen

Straub Klaus Dieter | Fr., 20. Februar 2026 - 23:43

Bis 1994 gab es in Italien eine konservative Partei, Democrazia Christiana kurz DC. Diesen Weg des Untergangs wird auch die CDU gehen, den ein weiter so wie bisher, geht nicht mehr.
Wer sich mit Gedeih und Verderben an die Partei, Sie Plündern Deutschland, kurz SPD bindet, wird in nicht all zu langer Zeit untergehen.
Leider!!

Sabine Lehmann | Fr., 20. Februar 2026 - 23:59

Das Land liegt in Schutt und Asche. Sie feiern.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Sie feiern nicht nur sich selbst, sie feiern die Mutti aller Probleme und laden sie auch noch ein.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Sie labern, dreschen Phrasen, kündigen an, tun aber nicht nur nichts, sie tun Alles um Alles noch schlimmer zu machen.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Sie kündigen an, jeden der es wagt Schutt und Asche beim Namen zu nennen, zu verfolgen, dingfest zu machen und zu sanktionieren.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Sie schaffen die Gewaltenteilung ab, um ihre autokratischen Strukturen weiter zu festigen.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Sie alle sind schuld, Alleine. Beschuldigen aber ohne Unterlass eine alternative Partei, die tatsächlich noch nie eine Regierungsbeteiligung hatte.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Merz ist Muttis Pantoffelheld. Deutschland ist fertig. DAS hat dieser Parteitag endgültig bewiesen! Wenn Unrecht zu Recht wird, dann „Isch over“!

Jürgen Goldack | Sa., 21. Februar 2026 - 00:38

Das es bei Pinocchio Merz zumeist dubiosen Einlassungen und befehlsgebendem Alleinherrschergehabe überhaupt noch jemand zuhört ist erschreckend und zeigt in fast frivoler Form das Niveau der aktuellen CDU-Wähler. Die Entfremdung dieses Herrn von seinen Wählern, vom deutschen Volk, von seinem Arbeitgeber, ist erschütternd und für alle, die ihm noch Beifall zollen, blamabel. Aber so lange es den Schutzwall der Claqueure, Mainstream-Gazetten-Schreiberlinge und der Worte-verdrehenden ÖRR-Sendeanstalten gibt, die es nicht lassen können, das Fritzle hochleben zu lassen und damit den leider zumeist vor sich hin dämmernden Bundesbürger erfolgreich mit Halbwahrheiten und auch Lügen einzulullen kann, ändert sich der Typ nicht. Warum auch? Er kommt mit seinem dummen Gefasel doch durch! Es gibt doch tatsächlich Parteimitglieder an Fritzles Rockzipfel die ihn animieren, noch eine Legislaturperiode dran zu hängen! Eine grauenhafte Vorstellung für etwa 80%b der Bürger.

Thomas Veit | Sa., 21. Februar 2026 - 00:43

"...Merz [mahnte] "Vertrauen und Geduld“ an. Die Regierung mit der SPD werde noch in diesem Jahr Reformen auf den Weg bringen, kündigte er an. Sein Publikum tat sich schwer, sich da sicher zu sein."

Wenn sich schon 'SEIN' eigenes! Publikum schwer tut, im de facto noch zu glauben... ...? 🤔

