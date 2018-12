Wie hältst du es mit Angela Merkel?

Die CDU gilt als Inbegriff einer Machtmaschinerie, bei der das Regieren stets wichtiger war als konkrete Inhalte. Das kann man kritisieren, aber es hat viele Jahrzehnte zu einer stabilen politischen Situation in der Bundesrepublik beigetragen. Genau darin liegt – in einer Art demokratischen Widersinnigkeit – jetzt die Gefahr der Spaltung. Denn natürlich steht im Kern des derzeitigen Richtungsstreits die Frage: Wie hältst du es mit Angela Merkel? Obwohl selbst ihre innerparteilichen Gegner jedes Interview mit einer unvermeidlichen Lobpreisung der Großen Vorsitzenden einläuten, so ist doch klar: Wenn das System Merkel, dessen wesentliches Merkmal in inhaltlicher Beliebig- und Wechselhaftigkeit besteht, nicht zunehmend erfolgloser geworden wäre, hätte es der morgigen Wahl nicht bedurft. Man könnte auch sagen: Die Kanzlerin und Parteivorsitzende hat den Pragmatismus der CDU überstrapaziert. Das einstige Erfolgsmodell hat sich ins Gegenteil verkehrt.