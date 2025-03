Stellen wir uns vor, Friedrich Merz wäre nicht in die Politik zurückgekehrt, wäre noch das, was er lange Zeit war: ein in der Wirtschaft erfolgreicher Ex-Politiker, der es nicht lassen kann, von der Seitenlinie aus die Politik zu kritisieren, insbesondere die der CDU. Wie würde er wohl die aktuellen Sondierungen seiner Partei beurteilen? Gut möglich, dass er wiederholen würde, was er Im Herbst 2019 über die von Angela Merkel geführte große Koalition gesagt hat: „Das gesamte Erscheinungsbild ist einfach grottenschlecht“. Er läge damit nicht falsch.

Das sagt der designierte Kanzler Merz natürlich nicht, weil er das, was er mit SPD und Grünen ausgehandelt hat, zwangsläufig gut finden muss. Nicht nur, weil er die Zustimmung des potentiellen Koalitionspartners SPD wie auch des grünen Kooperationspartners braucht, um die größte Kreditermächtigung in der Geschichte der Bundesrepublik mit Zwei-Drittel-Mehrheit durch den Bundestag zu bringen. Er muss die nicht zuletzt auf Drängen der SPD vereinbarte höchst unsolide Finanzpolitik auch gut finden, weil er bei der Kanzlerwahl auf mindestens 316 von 328 schwarz-roten Stimmen angewiesen ist. Für die Sozialdemokraten gilt nämlich nach der Wahl wie vor der Wahl: Ohne Moos nix los.