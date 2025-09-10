- Warum eine Demokratie gute Verlierer braucht
Der große Vorzug der Demokratie ist, dass sie friedliche Machtwechsel ermöglicht. Dazu müssen die Wahlverlierer ihre Niederlage aber auch akzeptieren. Grüne und SPD scheinen dazu nicht in der Lage. Sie wollen weiterhin den Ton angeben und missbrauchen dazu das Recht als Waffe.
Ein Blick in die Geschichte zeigt: Kein Herrscher gibt seine Macht freiwillig ab. Über Jahrtausende waren Machtwechsel immer mit blutiger Gewalt verbunden. Ein großer zivilisatorischer Fortschritt der Demokratie ist, dass sie friedliche und unblutige Machtwechsel ermöglicht. Das braucht aber gute Verlierer. Der Verlierer einer Wahl muss das Ergebnis der Abstimmung anerkennen und sich in die Opposition zurückziehen. Was wir in den letzten Monaten beobachten, sind schlechte Wahlverlierer. Sie akzeptieren das Ergebnis nicht wirklich und halten sich mit allen unfairen Tricks an der Macht. Das schadet der Demokratie.
Die Grünen wollen das Verbot der AfD vorantreiben. Zu diesem Zweck laden Sie die anderen Parteien ein, um über eine gemeinsame Initiative nachzudenken. Und sie machen Zeitdruck. „Zum Schutz der Menschen und der Demokratie“ müsse ein Parteiverbotsverfahren nun gegebenenfalls rasch auf den Weg gebracht werden, schreiben Katharina Dröge und Britta Haßelmann, die beiden Fraktionschefinnen, in einem Brief an die Fraktionsspitzen der anderen Parteien im Parlament.
