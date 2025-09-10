Britta Haßelmann und Katharina Dröge
„Zum Schutz der Menschen und der Demokratie“ wollen die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge die Opposition verbieten / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Friedlicher Machtwechsel Warum eine Demokratie gute Verlierer braucht

Der große Vorzug der Demokratie ist, dass sie friedliche Machtwechsel ermöglicht. Dazu müssen die Wahlverlierer ihre Niederlage aber auch akzeptieren. Grüne und SPD scheinen dazu nicht in der Lage. Sie wollen weiterhin den Ton angeben und missbrauchen dazu das Recht als Waffe.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 11. September 2025 7 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Zur Artikelübersicht

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Kein Herrscher gibt seine Macht freiwillig ab. Über Jahrtausende waren Machtwechsel immer mit blutiger Gewalt verbunden. Ein großer zivilisatorischer Fortschritt der Demokratie ist, dass sie friedliche und unblutige Machtwechsel ermöglicht. Das braucht aber gute Verlierer. Der Verlierer einer Wahl muss das Ergebnis der Abstimmung anerkennen und sich in die Opposition zurückziehen. Was wir in den letzten Monaten beobachten, sind schlechte Wahlverlierer. Sie akzeptieren das Ergebnis nicht wirklich und halten sich mit allen unfairen Tricks an der Macht. Das schadet der Demokratie.

Die Grünen wollen das Verbot der AfD vorantreiben. Zu diesem Zweck laden Sie die anderen Parteien ein, um über eine gemeinsame Initiative nachzudenken. Und sie machen Zeitdruck. „Zum Schutz der Menschen und der Demokratie“ müsse ein Parteiverbotsverfahren nun gegebenenfalls rasch auf den Weg gebracht werden, schreiben Katharina Dröge und Britta Haßelmann, die beiden Fraktionschefinnen, in einem Brief an die Fraktionsspitzen der anderen Parteien im Parlament.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.