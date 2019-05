Katrin Göring-Eckardt nutzte eine Kanzelrede in der evangelischen Duisburger Salvatorkirche, um die Schülerbewegung Fridays for Future zum „Wunder des Engagements“ zu überhöhen – und deren Initiatorin Greta Thunberg zur Heilsbringerin. Für die bekennende Protestantin und Grüne ist Klimagerechtigkeit „mehr als eine Utopie“. Was ist mehr als eine Utopie? Katrin Göring-Eckardt weiß sogar, wie diese Überutopie zu verwirklichen wäre: Indem „wir aufhören, eine Weltwirtschaft zu unterstützen, die Millionen Menschen zu Arbeitssklaven macht“.