So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Dr. med. Erich Freisleben studierte Medizin in Berlin und Kiel und absolvierte seine Facharztausbildung zum Internisten. Seit 37 Jahren praktiziert er als Hausarzt. Er promovierte in der Geschichtsmedizin zum Thema Rassenhygiene und Rassenideologie, war als Delegierter in der kassenärztlichen Vereinigung tätig und publiziert Artikel und Bücher zu gesundheitspolitischen Themen.

Herr Freisleben, überall hört man dieser Tage von erkälteten Arbeitskollegen, fiebrigen Kindern und hustenden Familienmitgliedern. Ist die aktuelle Welle an Atemwegserkrankungen wirklich so dramatisch, wie von Vielen behauptet?