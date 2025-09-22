Rufer in der Wüste
„Hallo, sind noch andere Liberale da?“ / Illustration: ChatGPT

Freiheitliches Denken Deutschland, eine liberale Wüste?

Liberalismus führt in Deutschland ein Nischendasein in einer überwiegend etatistischen Politiklandschaft. Wir werden zu passiven Untertanen eines lähmenden Staats- und Verwaltungswesens. Unsere Gesellschaft braucht Freiheit, um aufzublühen, so wie die Wüste den Regen.

VON NILS TARNOW am 1. Oktober 2025 9 min

Autoreninfo

Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.



liberal [liˈbeːʁaːl], Adjektiv – in der Theorie: freiheitlich, tolerant, eigenverantwortlich. Aus deutscher Perspektive: elitär, unsolidarisch, regulierungsbedürftig.

Deutschland gehört zu den liberalen Demokratien – wie viele Länder können das von sich behaupten? Doch die Liberalität ist auch hier auf dem Rückzug. Vorschriften normieren immer mehr Lebensbereiche; in der Wirtschaft entscheidet über den Erfolg immer weniger der Markt, sondern staatliche Interventionen; Bürger geben ihre Rechte und Pflichten bei einem fürsorglich-bevormundenden Staat ab, zwischen „Klartext“ und „woker“ Sprache wird der Grad für unbedenkliche, aber freie Rede immer schmaler. 

