Freiheitliches Denken - Deutschland, eine liberale Wüste?

Liberalismus führt in Deutschland ein Nischendasein in einer überwiegend etatistischen Politiklandschaft. Wir werden zu passiven Untertanen eines lähmenden Staats- und Verwaltungswesens. Unsere Gesellschaft braucht Freiheit, um aufzublühen, so wie die Wüste den Regen.