- Deutschland, eine liberale Wüste?
Liberalismus führt in Deutschland ein Nischendasein in einer überwiegend etatistischen Politiklandschaft. Wir werden zu passiven Untertanen eines lähmenden Staats- und Verwaltungswesens. Unsere Gesellschaft braucht Freiheit, um aufzublühen, so wie die Wüste den Regen.
liberal [liˈbeːʁaːl], Adjektiv – in der Theorie: freiheitlich, tolerant, eigenverantwortlich. Aus deutscher Perspektive: elitär, unsolidarisch, regulierungsbedürftig.
Deutschland gehört zu den liberalen Demokratien – wie viele Länder können das von sich behaupten? Doch die Liberalität ist auch hier auf dem Rückzug. Vorschriften normieren immer mehr Lebensbereiche; in der Wirtschaft entscheidet über den Erfolg immer weniger der Markt, sondern staatliche Interventionen; Bürger geben ihre Rechte und Pflichten bei einem fürsorglich-bevormundenden Staat ab, zwischen „Klartext“ und „woker“ Sprache wird der Grad für unbedenkliche, aber freie Rede immer schmaler.
