An den Stufen des neuen Rathauses von Rottenburg an der Laaber plätschert ein Brunnen. Auf ihm ein gusseiserner Reiter, der vom Ross herab einen Drachen mit dem Speer durchbohrt. Die Skulptur bildet Sankt Georg ab, der eine jungfräuliche Prinzessin rettet und sich anschließend taufen lässt. Ist der Drache die Berliner Politik? Hubert Aiwanger lacht. „Nein“, sagt er in markantem Niederbayerisch, „der Drache ist Frau Merkel.“ Und er sagt auch: „Wir wollen nach Berlin, um die Heimat zu retten, bevor sie andere ausradieren.“

Die Region, der Landkreis Landshut, ist Aiwangers Heimat und so etwas wie die Keimzelle seiner Partei im Süden der Republik. Aiwanger, Sohn eines Landwirts und Diplom-Agraringenieur, ist bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident des Bundeslands. Als Bundesvorsitzender der Freien Wähler (FW) will er die Partei im September in den Bundestag führen – und sich selbst gleich mit.