Doch droht der Union noch von anderer Seite Gefahr – von den Freien Wählern (FW). Die haben am Sonntag in Rheinland-Pfalz die FDP überholt und sind mit 5,4 (2016: 2,2) Prozent in den Landtag eingezogen. Am selben Tag haben es die Freien Wähler in Baden-Württemberg aus dem Stand auf drei Prozent gebracht, angesichts eines Wahlkampfs unter Corona-Bedingungen ein beachtliches Resultat. In Bayern sitzen die Freien seit 2018 bereits als Juniorpartner der CSU in der Regierung, und in Brandenburg haben sie 2019 mit 5,0 Prozent den Einzug ins Landesparlament geschafft, was der dortigen FDP nicht gelang.