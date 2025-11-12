Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Frauke Petry präsentiert im Cicero-Podcast mit Ben Krischke ihr neues Projekt „Team Freiheit“ als, nach eigener Aussage, radikale Alternative zum aufgeblähten deutschen Staatswesen. Im Zentrum steht ein klassischer Freiheitsbegriff. Petry beruft sich auf die römische Libertas – die natürliche Freiheit von staatlichem Zwang. Dagegen stehe die Liberalitas, ursprünglich eine private Tugend der Mildtätigkeit, die der Staat über Jahrzehnte an sich gerissen habe.

Das Besondere an „Team Freiheit“ ist die Organisationsstruktur: Es ist eine „Antipartei“, deren Abgeordnete nicht Mitglieder sein werden und andersherum. Die Parteimitglieder fungieren dabei wie eine Personalabteilung, die kompetente Kandidaten auswählen und kontrollieren soll. Damit will „Team Freiheit“ die von Petry kritisierte Negativauslese in Parteien verhindern, wo Machtspiele wichtiger seien als Kompetenz.

Die Zukunft ihrer Kinder

Petry vergleicht ihr Vorhaben mit Argentiniens Präsident Milei und dessen Staatsabbau, sieht ihre Partei im Prinzip als deutsche Überstzung von Mileis „Afuera!“. Auch Petry will Ministerien abschaffen, NGO-Finanzierung beenden und dem Staat Bereiche wie Bildung und Infrastruktur mindestens teilweise entziehen. Ihre persönliche Motivation beschreibt sie so: die Zukunft ihrer Kinder in Deutschland zu sichern, bevor Auswanderung vielleicht doch zur einzigen Option wird.

Das Gespräch wurde am 29. Oktober 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

