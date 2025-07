Der Bundestag streicht in der letzten Sitzung vor der Sommerpause die ursprünglich geplante Wahl dreier Bundesverfassungsrichter von der Tagesordnung, und prompt ist (mal wieder) von einer Gefahr für die Demokratie die Rede. Wenn im Hinterzimmer ausgehandelte Mehrheiten kippen, weil die umstrittene SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf eben doch nicht mit dem Weltbild vieler Unions-Abgeordneter vereinbar ist, dann droht manchen Einschätzungen nach direkt der Systemkollaps. Die Aufregung reicht bis nach New York – von dort meldete sich am Freitag auch die frisch gewählte Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, im empörten Ton. Die Rhetorik solcher Beiträge erinnert dabei an die oft missverstandene Orwell‘sche Umkehrlogik: Krieg ist Frieden, zweimal drei macht vier – und die größte Bedrohung der Demokratie scheint plötzlich die Demokratie selbst zu sein.

Denn als die Grünen vor Monaten den konservativen CDU-Kandidaten Robert Seegmüller blockierten, weil ihnen seine Einstellung zur Migration nicht in den Kram passte, war das natürlich in Ordnung. Das war „unsere Demokratie“, die es zu behüten und zu schützen gilt. Doch sobald die rot-grünen Mehrheiten schwinden und auch nur der geringste konservative oder libertäre Wind durch die Sitzungssäle weht, wird aus jeder Mücke nicht nur ein Elefant, sondern aus jeder Unstimmigkeit direkt ein nationaler Notstand.