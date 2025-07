Frauke Brosius-Gersdorf bei Markus Lanz - Eine selbstgerechte Séance

Die umstrittene Kandidatin der SPD als Richterin für das Bundesverfassungsgericht hat sich nach harter Kritik an ihren Positionen nun in einer Talkshow präsentiert. Ein Befreiungsschlag gelang ihr dort allerdings nicht – zumindest nicht in eigener Sache.