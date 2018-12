Diese Dinger machen einen so fertig, da ist eine Horde pfeifender Bauarbeiter gar nichts dagegen. Beim Blättern musste ich erkennen, dass nichts an mir in Ordnung ist und dass ich wohl in eine Frauenerziehungsanstalt gehöre, denn diese Zeitschriften sind genau das. Erst mal ging es darum, wie ich alles kalkfrei sauber kriege oder wie ich den Teppich reinige. Es ging auch um Autos. Einer ist neulich eins abgebrannt, weil sie einen Fehler beim Tanken machte. Passiert wohl, wenn Frauen Auto fahren.