Massud Reza studierte an der Universität Oldenburg Sozialwissenschaften und Philosophie und arbeitet als Bildungsreferent in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin.

Zwei aus Afghanistan geflüchtete Brüder im Alter von Anfang und Mitte 20 haben in Berlin einen bestialischen Mord an der eigenen Schwester (34) begangen. Sie soll sich nicht den traditionellen Konventionen und den Normvorstellungen der beiden entsprechend verhalten haben. Stattdessen führte die ermordete Frau ein Leben, das ihr qua ihres Menschseins zustand: ein freies und selbstbestimmtes Leben. Dies ging ihren beiden jüngeren Brüdern zu weit. Aus verletztem Ehrgefühl heraus begingen sie diese abscheuliche Tat.

Ja, ich spreche von Ehre oder, präziser ausgedrückt, gar von einem Ehrenmord. Als jemand, dessen Familie selbst aus Afghanistan stammt, sind mir solche traditionellen, archaischen Ehrvorstellungen durchaus vertraut, weil sie leider auch einen Teil meiner Sozialisation ausmachten, bis ich mich schließlich von ihnen emanzipieren konnte.

Kulturrelativisten reden die Tat klein

Selbstverständlich bilden Ehrenmorde in Deutschland statistisch betrachtet eher die Ausnahme als die Regel. Dass aber der Weg zu solch einer Tat in einer restriktiven, religiös-kulturellen Erziehung beginnt, sollte uns zumindest die Augen öffnen. Hier sprechen wir nicht von einem Dutzend Ehrenmorden, sondern von einem grundsätzlichen patriarchalen Problem, das deutlich mehr Menschen betrifft. Deswegen macht es mich auch so wütend, wenn Kulturrelativisten die Tat kleinreden.

Immer mehr Menschen aus dem politischen sowie feministischen Bereich melden sich zu Wort und legen großen Wert darauf, dass das obige Verbrechen als ein Femizid eingeordnet wird. Das stimmt in gewisser Weise auch, doch eine wichtige Aussage der Publizistin Düzen Tekkal trifft den Kern der Sache und zeigt auf, um was es überhaupt ging. Völlig zu Recht sagt Tekkal, dass jeder Ehrenmord ein Femizid sei, aber nicht jedes Femizid ein Ehrenmord.

Weshalb fällt es so vielen Menschen schwer, sich mit der Motivation der Täter auseinanderzusetzen, die die hemmungslose Bereitschaft und den angstfreien Willen zeigten, eine Frau zu töten? Aus welchen Einflüssen speiste sich ihre mörderische Handlung? Wer behauptet, dass es sich schlicht um ein Femizid gehandelt habe und andere Frauen Gleiches erlebten, der hat wirklich nichts verstanden.

Es gilt nicht, was das Individuum will

Nicht alle Frauen werden ermordet, weil sie sich den kollektivistischen Vorstellungen ihrer Familie oder Gemeinschaft nicht fügen wollten. Nicht alle Frauen werden ermordet, weil sie Sex außerhalb der Ehe hatten. Und es werden auch nicht alle Frauen umgebracht, weil sie ein freies, selbstbestimmtes Leben für sich in Anspruch nehmen möchten.

Etwas, das eigentlich gesellschaftlich anerkannt ist, nämlich, dass man als Individuum für sich entscheidet, wie man leben möchte, ohne jemandem dafür Rechenschaft zu schulden, kann in bestimmten religiös-kulturellen Kreisen auf Gegenwehr stoßen. Hier gilt nämlich nicht, was das Individuum will, sondern nur das Kollektiv, nur die Familie.

Allein deshalb sollte es doch einem ins Auge springen, dass es sich bei einem Ehrenmord um keine Tat wie jede andere handelt, sondern diese eine ganz bestimmte religiös-kulturelle Dynamik aufweist, welche lösungsorientiert analysiert werden muss, wenn man denn ernsthaft an einer Lösung des Problems interessiert ist.

Strikte Geschlechterhierarchie

Es fängt bereits in der frühkindlichen Sozialisation an. So existiert in Afghanistan eine strikte Geschlechterhierarchie, in deren Kontext Frauen unweigerlich eine untergeordnete gesellschaftliche Position einnehmen müssen – und das allein deswegen, weil sie eben Frauen sind.

Dies drückt sich vor allem durch den Umstand aus, dass am weiblichen Moralverhalten festgemacht wird, ob eine Familie in Ehre oder in Schande lebt. Eine Frau oder ein Mädchen bringt im Falle einer Verletzung traditioneller Normen nicht nur Schande über die Familie, nein, sie oder es ist dann eine Schande.

So darf eine Frau in Afghanistan vor der Ehe keine sexuellen Erfahrungen sammeln, keinen Freund haben, und grundsätzlich ist ihr der Kontakt zum anderen Geschlecht untersagt. Ein verletztes Ehrgefühl kann in bestimmten Familien sogar zustande kommen, wenn man als Außenstehender einen Freund nach dem Wohlergehen der weiblichen Verwandten fragt oder sich erkundigt, wie beispielsweise die Mutter des Freundes heißt. Selbst solche banalen Fragen können einige Männer zur Weißglut treiben.

Vollverschleierung ist nicht aus dem Koran abzuleiten

Und weil Frauen als ständig sexuell verführende Objekte betrachtet werden, die uns Männer bedrohen beziehungsweise sexuell ablenken, muss man sie (voll-)verschleiern – so die Logik von konservativen bis orthodoxen Muslimen. Die radikalste Form der Verschleierung findet sich in der Burka wieder.

Eine solche Vollverschleierung ist nicht aus dem Koran abzuleiten, weshalb sich die religiöse Begründung für das Tragen der Burka auf ganz dünnem Eis bewegt. Die Frau wird aus dem öffentlichen Raum vertrieben. Und wenn sie sich dennoch im öffentlichen Raum aufhalten will, soll sie sich mindestens verhüllen, nicht zu viel und auf keinen Fall laut sprechen, keinen schwangeren Bauch zeigen, nicht singen und schon gar nicht tanzen oder schauspielern, weder mit fremden Männern noch vor vielen Männern sprechen.

Am Ende sagt ein solches Frauenbild auch etwas über das es kreierenden Männer aus: Sie können sich besser sexuell unter Kontrolle halten, wenn sie eine verschleierte Frau sehen. Bedauerlicherweise läuft diese Behauptung ins Leere. Statistisch betrachtet, sind die Länder, in denen die (Voll-)Verschleierung gang und gäbe ist, an vorderster Stelle bei Straftaten wie sexuellem Missbrauch oder Belästigung zu finden – allen voran Afghanistan.

Frauen zu Gegenständen degradiert

Somit hat auch die Burka nicht zur Minderung der Anzahl von Sexualdelikten beigetragen, sondern Frauen vielmehr zu Gegenständen degradiert, die man vor dem Blick der männlichen Außenwelt schützen muss. Damit einhergehend wird billigend in Kauf genommen, dass sie eher als Objekte statt als Menschen mit Gefühlen, Träumen, Wünschen und Bedürfnisse wahrgenommen werden.

Anfänglich sprach ich davon, dass solche menschenverachtenden Ehrvorstellungen auch Teil meiner Sozialisation waren. So ist es kein Zufall, dass die Täter im besagten Mordfall trotz ihres jungen Alters auf ihre ältere Schwester aufpassen mussten.

Auch ich war als Jüngster der Familie stets dazu angehalten, darauf Acht zu geben, ob meine Schwestern sich moralkonform, sprich, familiären Vorstellungen entsprechend, verhielten oder nicht. Männliche Familienmitglieder mischten sich auch in das Leben meiner Schwestern ein, indem kontrolliert wurde, mit welchen Personen sie unterwegs waren. Bloß keine Typen und schon gar keine schlechten Frauen – als Beschönigung für das Wort „Schlampe“, das oft als Schimpfwort fällt – sollten den Umgang prägen.

Psychischer Druck

Die Fremdbestimmung hörte aber nicht an dieser Stelle auf. Sie dehnte sich auf die Bekleidungsfrage aus. Körperbetonte Kleidung war absolut verboten. Psychisch konnte man wiederum unter Druck geraten, weil das Handy mehrfach auf „verwerfliche“ Inhalte hin durchsucht wurde.

Sollte eine Ehe (aus welchen Gründen auch immer) geschieden werden, so hört man nicht selten aus der eigenen Community, dass deren Scheitern auf die Frau zurückzuführen ist. Sie hat mit Sicherheit etwas falsch gemacht. Der andere ist es nie. Als Frau steht man deshalb dauernd unter der restriktiven Fuchtel patriarchaler Vorstellungen.

Und auch ich hatte mich dem permanenten sozialen Druck zu beugen, der aus der Prämisse resultierte, anderen Familien keine Gelegenheit zu geben, über mich und meine Familie schlecht zu reden. Ihr Ansehen sollte schließlich gewahrt bleiben, und dazu mussten alle Familienmitglieder ihren Beitrag leisten, indem sie sich dem traditionellen Männer- und Frauenbild entsprechend verhielten.

Die Frau ist vom Schutz des Mannes abhängig

Die Frau gilt demnach als ein emotionales, zerbrechliches Wesen, das vom Schutz und von der Fürsorge des Mannes abhängig ist. Beim Mann geht es in erster Linie um ein dominantes Auftreten, darum, wenig bis keine Emotionen zulassen, Verantwortung für die gesamte Familie zu übernehmen und stets aufzupassen, dass sich keiner und keine widersetzt.

Für mich war das eine furchtbare Situation, denn es fiel mir sehr schwer, nicht offen über meine Gefühle zu reden und sie schon gar nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ein Zuwiderhandeln hätte die Attribuierung als schwach, verweichlicht und „schwul“ zur Folge gehabt.

Auf mir lastete ein großer familiärer Druck, zumal ich in jüngeren Jahren noch nicht einmal verstand, wieso ich überhaupt auf meine Schwestern aufpassen musste, die sogar älter waren als ich. Konnten sie nicht auf sich selbst aufpassen? Ich konnte das auch Freunden gegenüber nicht begründen, sondern unterwarf mich unreflektiert solchen vormodernen Vorstellungen.

Stets angehalten, die Ehre der Familie zu verteidigen

Mir wäre es tatsächlich unangenehm gewesen, wenn ein Grund bestanden hätte, schlecht über mich und meine Familie zu reden. Stets war ich dazu angehalten, die Ehre der Familie nach außen zu verteidigen, statt meinen individuellen Weg samt meinen Träumen, Wünschen und eigenen Bedürfnissen zu gehen.

Deshalb widerspreche ich hier auch in aller Deutlichkeit der Berliner Integrationsbeauftragten, die die kulturellen und religiösen Hintergründe der Täter nicht wahrhaben will. Welch eine realitätsfremde Aussage angesichts der unter patriarchalen Vorstellungen hervorgebrachten Leiden, denen sowohl Frauen als auch Männer (selbstverständlich in unterschiedlichem Ausmaß) unterliegen!

Wo Integration anfängt

Natürlich hängen nicht alle muslimischen Männer oder alle afghanischen Männer solchen traditionellen, archaischen Ehrvorstellungen an. Daher wäre es ebenfalls falsch, alle afghanischen Geflüchteten diesbezüglich über einen Kamm zu scheren. Dass es aber zur sozialen Realität in Afghanistan gehört, jene furchtbare Geschlechterhierarchie einen Teil der gesellschaftlichen Sozialisation in diesem Land bildet, sollte uns zu denken geben.

Deshalb fängt Integration da an, wo die Grundwerte des Grundgesetzes verinnerlicht werden, allen voran die Achtung der Menschenwürde sowie die Gleichberechtigung der Geschlechter. Wenn wir den Sozialisationsprozess in muslimischen Kulturkreisen einschließlich all ihrer kollektivistischen Strukturen und der damit einhergehenden freiheitsraubenden Momente nicht verstehen (wollen), werden leider weiterhin Ehrenmorde begangen.