So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Es hatte so gut ausgesehen für Berlins SPD. Mit Franziska Giffey hatte die Partei eine Spitzenkandidatin für das Amt einer Regierenden Bürgermeisterin gefunden, die, so schien es, das mitbrachte, was dem Amtsinhaber Michael Müller fehlte. Charisma, Elan und die Sympathien der SPD-Wähler. Eine echte Hoffnungsträgerin gegen den Bundestrend.

Doch erst machte der zweite Lockdown den Genossen einen Strich durch die Rechnung. Der Landesparteitag, der die amtierende Familienministerin zur Neuen Parteichefin im Doppel mit Raed Saleh wählen sollte, wurde auf Ende November verschoben. Und jetzt auch noch das:

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ