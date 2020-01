Die gute Nachricht zuerst: Mit Michael Müller gibt der farb- und erfolgloseste Ministerpräsident aus der Riege der SPD sein Amt als Landesparteivorsitzender auf. Müllers Entscheidung (oder besser gesagt die für ihn von den Parteigranden innerhalb der Berliner Sozialdemokratie gefundene Lösung), sich damit auch als Regierender Bürgermeister zu verabschieden, kann die Hauptstadt und ihre Bewohner eigentlich nur weiterbringen. Denn das politische Gewürge, die ideologischen Verrenkungen und vor allem die Ineffizienz der Behörden, welche man sich in Berlin leisten zu können glaubt, sind nicht nur nervtötend, sondern auf Dauer regelrecht deprimierend. Deutschlands größte Stadt mag auf Touristen und durchreisende Partypeople aufregend und bunt wirken. Der Alltag aber ist so grau wie der berüchtigte Berliner Winter.

Dramatischer Verlust an Zustimmung

Die Frage ist nur: Wird es jetzt wirklich besser? Immerhin ist es Franziska Giffey anzurechnen, dass sie ein Bundesministerium aufgibt, um womöglich schon bald auch den Chefposten im Roten Rathaus zu übernehmen – und sich vor allem im Herbst nächsten Jahres einer alles andere als erfolgversprechenden Wahl zu stellen. Denn seit die Berliner SPD beschlossen hat, der CDU den Laufpass zu geben, um stattdessen eine rot-rot-grüne Koalition anzuführen, geht es für sie in der Wählergunst konsequent nach unten. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 wurden die Sozialdemokraten mit 21,6 Prozent noch stärkste Partei. Inzwischen liegen sie in den Umfragen bei 15 Prozent – und damit deutlich hinter der Linkspartei (19 Prozent) und den Grünen (23 Prozent). Da muss Giffey schon einiges bewegen, um aus dem Quark zu kommen.

Größtes Talent der SPD

Über die Bundesfamilienministerin heißt es nicht nur in ihrer eigenen Partei, sie sei eines der größten, wenn nicht das größte Talent in der SPD. Das will heute zwar nicht mehr allzu viel heißen, aber ein hohes Maß an politischem Instinkt wird man der 41-Jährigen nicht absprechen können. Ihre Karriere von der Kommunalbeamtin über die Bezirksstadträtin und Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln bin ins Kabinett Merkel ist durchaus beachtlich. Hätte Sie vor ein paar Monaten für den SPD-Parteivorsitz kandidiert, säßen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans heute aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im Willy-Brandt-Haus. Aber bekanntlich drohte Giffey damals die Aberkennung ihrer Promotion, weshalb sie ja auch verzichtete. Sollte es Franziska Giffey aber tatsächlich gelingen, ihre Partei in Berlin nochmal in die Pole Position zu bringen, dürfte sich das aktuelle SPD-Führungsduo bald verabschieden. Spätestens dann. Aber so weit muss es erst einmal kommen.

Denn eines ist sicher: Wenn Giffey in der laufenden Legislaturperiode den Job des Regierenden Bürgermeisters von Michael Müller übernehmen sollte, werden ihr die Koalitionspartner keine Rosen streuen. Der Mietendeckel und die Verkehrspolitik sind längst zu ideologischen Kampfplätzen geworden, wo Linke und Grüne knallharte Klientelpolitik betreiben und einen Teufel tun werden, sich von der Neuen die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Am ehesten punkten könnte Franziska Giffey noch bei der Schulpolitik, die seit Jahren von der gelinde gesagt unglücklich agierenden SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheeres verwest wird. Eine Ablösung Scheeres‘ wäre zumindest ein Signal an die Berliner Bürger, dass man gewillt ist, dem Thema neuen Schwung zu verleihen. Allerdings ist es ein illusorischer Gedanke, das marode Berliner Schulsystem könne innerhalb eines Jahres auf Trab gebracht werden.

Linksideologische Luftschlösser

Was in der Berliner Politik derzeit am meisten fehlt, sind durchsetzungsstarke und pragmatische Politiker, die den Bürgern den Ehrgeiz vermitteln, Berlin tatsächlich nach vorn bringen zu wollen – und zwar nicht nur in der Kriminalstatistik oder beim Bau linksideologischer Luftschlösser. Die Subventionsmentalität, die diese Stadt trotz ihrer angeblich so tollen wirtschaftlichen Erfolge einfach nicht loswird, ist das prägendste Charaktermerkmal einer Kommune, die sich stets auf Weltniveau wähnt, aber eine Posemuckeligkeit pflegt, die ihresgleichen sucht. Einfallsreichtum scheint immer nur dann aufzublitzen, wenn es ums Umverteilen, um das Schönreden von Problemen oder um das Außerkraftsetzen marktwirtschaftlicher Mechanismen geht. Ob es Giffey gelingen kann, gegen diese abstoßende Berliner Wurstigkeit und Schnorrerhaftigkeit aufzubegehren, muss doch stark bezweifelt werden. Dafür bräuchte es nämlich die Kryptonkräfte einer politischen Superfrau. Vom Willen einmal ganz abgesehen.

Galoppierende Marginalisierung

Sollte sich Franziska Giffey in ihrem neuen Amt aber konsequent als eine tatkräftige, unideologische Politikerin positionieren, dann kann sie Wähler gewinnen bis weit hinein ins sogenannte bürgerliche Lager. Die CDU ist in Berlin nämlich nicht der Rede wert; kein Mensch kennt den Berliner Landesvorsitzenden, der die Kulturstaatsministerin Grütters vor einigen Monaten in diesem Amt abgelöst hat. Aber um tatsächlich eine Politikwende in der Hauptstadt hinzubekommen, müsste die SPD-Kandidatin eigentlich die bestehende rot-rot-grüne Koalition beenden; tatsächlich käme die SPD zusammen mit CDU und FDP auf eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus. Es wäre ein Befreiungsschlag für die Sozialdemokraten in der Hauptstadt, deren Kernklientel mit dem derzeitigen, von Linken und Grünen vorgegebenen Regierungskurs ohnehin nichts anfangen kann. Aber für solch einen Schritt ist die galoppierende Marginalisierung der eigenen Partei wahrscheinlich noch nicht dramatisch genug – zumindest nicht aus Sicht der SPD-Funktionäre.

Verfahren gegen den Ehemann

Noch zwei weitere Probleme tun sich vor Franziska Giffey auf. Zum einen die Tatsache, dass eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin gar nicht so viel zu sagen hat, wie es der Titel verheißt. Die wahren Herrscher von Berlin sind nämlich die jeweiligen Bürgermeister der einzelnen zwölf Bezirke. Und dann gibt es da noch ein laufendes Verfahren gegen Giffeys Ehemann, der unlängst wegen Betrugsvorwürfen seinen Beamtenstatus verloren hat und gegen den derzeit die Staatsanwaltschaft ermittelt. Eine schwere Hypothek, zumal der Verdacht im Raum steht, dass die Affäre mit politischer Hilfe auf kleiner Flamme gekocht werden sollte. Einfach wird es also nicht für die Hoffnungsträgerin der SPD. Aber immerhin ist es ein Neuanfang, der bescheidene Hoffnungen weckt.