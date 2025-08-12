Frank Urbaniok
Frank Urbaniok im Gespräch mit Clemens Traub Cicero Podcast Politik: „Kein deutscher Verlag hat sich getraut, das Buch zu veröffentlichen“

In seinem neuen Buch „Schattenseiten der Migration“ bricht der forensische Psychiater Frank Urbaniok ein Tabu: Er schreibt über Ausländerkriminalität – faktenbasiert und gegen den Strom. Ein Gespräch über Mut und die Grenzen des Sagbaren.

VON CLEMENS TRAUB am 15. August 2025 3 min

Ausländerkriminalität ist eines der zentralen gesellschaftlichen Themen – und zugleich eines der am stärksten tabuisierten. Frank Urbaniok, der bekannteste forensische Psychiater in der Schweiz, schreibt in seinem neuen Buch „Schattenseiten der Migration“ schonungslos über die Dimension der Probleme. Grundlage sind dabei sowohl offizielle Kriminalitätsstatistiken als auch seine jahrzehntelange Berufserfahrung, in der er über 5.000 Fälle begutachtet hat. 

„Es ergibt sich das erschreckende Bild, dass bestimmte Nationalitäten in Gewalt und Sexualkriminalität massiv überrepräsentiert sind“, erklärt Urbaniok im Cicero Podcast mit Clemens Traub. „Wir reden von Überrepräsentationen von 300, 500, 800 Prozent und mehr. Und das sind keine abstrakten Zahlen, sondern Fakten, bei denen Menschen zum Opfer werden.“

Er betont, dass viele Bürger die Realität unmittelbar erleben: Überfüllte Schulklassen, Bedrohungen im öffentlichen Raum, Messerkriminalität und Clankriminalität. Urbaniok kritisiert, dass Kriminologen, Journalisten und Politiker das Problem oft kleinreden oder durch Desinformation verzerren, sodass die Menschen das Vertrauen in Experten und staatliche Institutionen verlieren.

Sein Buch ist ein Plädoyer für ehrliche Debatten – faktenbasiert, mutig und ohne ideologische Scheuklappen. Gerade das Tabu, über Ausländerkriminalität offen zu sprechen, müsse gebrochen werden, damit die Gesellschaft realistische Lösungen entwickeln kann.

Clemens Traub und Frank Urbaniok
Clemens Traub (li.) / Antje Berghäuser und Frank Urbaniok / Sabina Bobst

Das Gespräch wurde am 8. August 2025 aufgezeichnet. 

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


