In den vergangenen zwei Seuchenjahren haben sich einige Gesprächspartner etabliert, die man, wie es so schön heißt, mittlerweile aus „Funk und Fernsehen“ kennt. Einer davon ist Frank Ulrich Montgomery. Der gelernte Radiologe ist der Ratsvorsitzende des Weltärztebundes, der Dachorganisation der nationalen Ärzteverbände, und erfreut sich einer gewissen Popularität in den Medien. Auf Montgomery trifft zu, was Helmut Kohl in anderem Zusammenhang so formulierte: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“

Wem etwa die Aussagen des Virologen Christian Drosten zu fachlich sind oder jene des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) noch zu diplomatisch, der kann auf Montgomery zählen. Das bewies er jüngst wieder in einem Interview mit der Welt: „Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und, wie gerade in Niedersachsen, 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten“, so Montgomery erbost. Und weiter: „Da maßt sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen haben, mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen.“