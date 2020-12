Der Aufstieg des Monti

Professor Montgomery (die Professur ist ein Ehrentitel der Hansestadt Hamburg) ist bis 2018 formal Oberarzt für Radiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Vor allem aber ist er seit den neunziger Jahren Funktionär: von 1989 bis 2007 Vorsitzender der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, deren Ehrenvorsitzender er bis heute ist. 2007 wird er Vizepräsident der Bundesärztekammer, dann übernimmt er als Nachfolger des dezenteren Jörg-Dietrich Hoppe den Vorsitz (2011–2019), dem er nach eigenem Bekunden schon vorher viel Arbeit abgenommen hatte: „Ich brauchte mich um die Presse nicht zu kümmern.“ In diesen Funktionen hat der rhetorisch versierte Montgomery für seine Zunft viel herausgeschlagen. In der Szene ruft man Montgomery schlicht „Monti“, das erinnert an die legendäre britische Fernsehkomödie „The Full Monty“, was im Englischen bedeutet: volles Rohr.