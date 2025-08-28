- Charmeoffensive von Würzburg
Beim Koalitionstreffen in Würzburg ist man sich einig: Die Verfassungsrichterwahl darf nicht noch einmal scheitern. Doch die Ablehnung von Frauke Brosius-Gersdorf durch Unionsabgeordnete hatte inhaltliche Gründe, die sich durch „Teambuilding“ nicht überwinden lassen.
Mit schwierigen Koalitionen kennt Nato-Generalsekretär Mark Rutte sich aus. Vier Regierungsbündnisse leitete der rechtsliberale Rutte als niederländischer Premier; zwei davon gingen vorzeitig in die Brüche. Ob er aufgrund dieser Erfahrungen Tipps für die Fraktionsspitzen für CDU, CSU und SPD hat, die heute und morgen in Würzburg tagen, war beim Pressetermin im Würzburger Hotel „Rebstock“ nicht in Erfahrung zu bringen.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann war erkennbar stolz, den Niederländer in seiner unterfränkischen Heimat begrüßen zu können. Sein Besuch verleiht der Tagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD etwas weltpolitisches Flair.
