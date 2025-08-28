Matthias Miersch, Alexander Hoffmann, Jens Spahn
Die Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch (SPD), Alexander Hoffmann (CSU) und Jens Spahn (CDU, v.r.) auf der Alten Mainbrücke / picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Fraktionsklausur von CDU/CSU und SPD Charmeoffensive von Würzburg

Beim Koalitionstreffen in Würzburg ist man sich einig: Die Verfassungsrichterwahl darf nicht noch einmal scheitern. Doch die Ablehnung von Frauke Brosius-Gersdorf durch Unionsabgeordnete hatte inhaltliche Gründe, die sich durch „Teambuilding“ nicht überwinden lassen.

VON BENJAMIN LEVEN am 28. August 2025 3 min

Leven

Benjamin Leven, promovierter Theologe und Journalist, ist Redaktionsleiter Online der katholischen Zeitschrift Communio

Mit schwierigen Koalitionen kennt Nato-Generalsekretär Mark Rutte sich aus. Vier Regierungsbündnisse leitete der rechtsliberale Rutte als niederländischer Premier; zwei davon gingen vorzeitig in die Brüche. Ob er aufgrund dieser Erfahrungen Tipps für die Fraktionsspitzen für CDU, CSU und SPD hat, die heute und morgen in Würzburg tagen, war beim Pressetermin im Würzburger Hotel „Rebstock“ nicht in Erfahrung zu bringen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann war erkennbar stolz, den Niederländer in seiner unterfränkischen Heimat begrüßen zu können. Sein Besuch verleiht der Tagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD etwas weltpolitisches Flair. 

