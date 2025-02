Anlass der Erregung ist ein 32 Seiten umfassender Fragenkatalog, den die Bundestagsfraktion von CDU und CSU an die Bundesregierung gerichtet hat. Es geht darin um die „Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen“. Detailliert will die Noch-Opposition wissen, wie und warum linke Organisationen von Steuerprivilegien (Gemeinnützigkeit) und von Steuergeld (Zuschüsse aus der Staatskasse) profitieren, die zu Protesten gegen die konservative Opposition aufrufen oder diese sogar organisieren. Ein legitimes Anliegen und in einer funktionierenden Demokratie eigentlich eine Selbstverständlichkeit.