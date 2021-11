Fragen und Antworten zur Corona-Krise - Anleitung für wahre Konservative in einer Pandemie

Die Verwirrung ist perfekt. Galt es zu Beginn der Corona-Pandemie als links, das Virus nicht allzu ernst zu nehmen, so war es plötzlich links, sich von niemandem in der Befolgung von Vorschriften übertreffen zu lassen. Was heißt das für Konservative?