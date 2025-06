Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Gerade machte die Meldung die Runde, dass Schüler eines Gymnasiums in Essen eine etwas spezielle Abiturfeier wünschten. Nein, es ging nicht um eine Mottoparty oder einen ausgefallenen Ort für die Festivität, sondern um die Teilnehmer. Genau genommen wollten sie, dass Männer und Frauen getrennt voneinander feiern. Ein erstaunlicher Wunsch, der da mitten in einem weltoffenen und liberalen Land geäußert wird, sollte man meinen. Aber die Schulleitung gab gleich Entwarnung: Die Feier wird nun doch „gemischt“ stattfinden! Es habe sich auch nur um wenige Schüler gehandelt, die diesen Wunsch geäußert hätten. Na dann! Und die Lehrkräfte hätten auch alle gesagt, dass sie auf eine solche Feier nicht gegangen wären – wobei sie ja auch nur auf die jeweils ihrem Geschlecht entsprechende eingeladen gewesen wären. Entwarnung also! Alles gut, kein Grund zur Sorge.

Allerdings muss man sagen, dass die Empörung über die muslimischen Schüler, die diesen Wunsch geäußert haben, ziemlich verlogen ist. Wenn der Islam zu Deutschland gehört und über die deutsche Asylpolitik seit 2015 Millionen Menschen muslimischen Glaubens ins Land gelassen wurden, die noch dazu in Rekordzahl einbürgert werden, gehören nun mal auch solche Wünsche und Forderungen zu Deutschland. Geschlechtertrennung ist für viele Moslems ein wichtiger Teil ihrer Wertvorstellungen. Man kann nicht den Islam willkommen heißen und erwarten, dass er sich bei der Überquerung der Landesgrenze in eine liberale Werteordnung verwandelt. Deutschland leistet sich weiterhin eine gefährliche Naivität gegenüber dieser Religion, zu der mit der Scharia auch ein Geltungsanspruch darüber gehört, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Es steht zu befürchtet, dass dieser Aspekt den allermeisten deutschen Politikern nicht bekannt ist, weil sie letztlich eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit an den Tag legen und gar nicht genauer wissen wollen, ob mit den Neuankömmlingen auch problematische Wertvorstellungen einwandern.