Das von der Ampel beschlossene Wahlrecht, das am vergangenen Sonntag zum ersten Mal angewendet wurde, ist einfacher. Da gibt es keine Überhangmandate mehr und folglich auch keine Ausgleichsmandate. Gewählt werden 299 Abgeordnete in 299 Wahlkreisen und 331 über Landeslisten, insgesamt also 630. Das ist aber Theorie. Aus den 299 Wahlkreisen kommen nur 264 Abgeordnete nach Berlin, dafür 354 über die Listen ihrer Parteien.