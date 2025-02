Natürlich hatte Markus Söder auf ein 40-plus-x-Ergebnis gehofft, die Umfragen in Bayern sahen danach aus. Endlich hätte er die mediokren Wahl-Ergebnisse seiner bisherigen Ära vergessen machen können. Aber auch die 37,2 Prozent, die die CSU bei der Bundestagswahl am Ende eingefahren hat, sind bemerkenswert. Kein CDU-Landesverband kann da mithalten.

In einem ist das ein Top-Ergebnis. Und solange die CSU überproportional zum Gesamterfolg der Union beiträgt, bleibt wenigstens innerhalb der Unionsfamilie alles beim Alten. Und es wird auch keine Diskussionen geben, wie zeitgemäß die Konstruktion dieser beiden Schwesterparteien überhaupt noch ist.

Entwertete Erststimme

Noch respektabler als die hohe Prozentzahl des CSU-Ergebnisses nach der Zweitstimme ist die Zahl ihrer Erststimmen. Die CSU hat alle 47 bayerischen Direktmandate gewonnen. Welche Partei schafft Vergleichbares? Aufgrund der Wahlrechtsreform von 2023 wird das jedoch nicht, wie früher häufig, zu bayerischen Überhangmandaten im kommenden Bundestag führen, sondern bewirkt, dass manche CSU-Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis zwar gesiegt haben, trotzdem nicht ins Parlament einziehen dürfen.

Das neue Wahlrecht begrenzt die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 630, deren Verteilung einzig aufgrund des Zweitstimmenergebnisses festgelegt wird. Hat eine Partei „zu viel“ Direktmandate errungen, schauen einige ihrer Wahlsieger schlichtweg in die Röhre. Bis zum gestrigen Wahlsonntag war diese komplizierte Spezialität des neuen Wahlrechts ein Thema weitgehend unterhalb des Radars der Öffentlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hatte einer Klage gegen die neue Wahlregeln im vergangenen Jahr verblüffenderweise ausgerechnet in diesem, von der CSU vor Gericht besonders moniertem, Punkt nicht stattgegeben.

Jetzt ist aus der staatsrechtlichen Trickserei Realität geworden. Erwischt hat es die FDP, weil sie kaum noch Zweitstimmen bei CDU/CSU „leihen“ konnte und nun aus dem Bundestag fliegen wird. Ausgerechnet die FDP hatte pikanterweise ganz maßgeblich diese Wahlreform betrieben. Der gewiefte Berliner Politikbeobachter Robin Alexander sprach vom „Eigentor des Jahrhunderts der FDP“. Leidtragender der seltsamen Reform sind aber vor allem CDU und CSU, bei denen jetzt 18 Wahlkreissieger ihr Mandat nicht antreten dürfen. Alle anderen Parteien sind zusammen mit nur fünf Kandidaten betroffen. Was das mit dem Prinzip der Repräsentativen Demokratie zu tun haben soll, versteht kein Mensch.

Glückliches Großbritannien

Natürlich musste der Bundestag verkleinert werden, das weiß auch die Union. Aber es hätte andere Lösungen gegeben. Das sogenannte „Graben-Modell“ beispielsweise, in dem ganz simpel eine Hälfte des Parlaments nach Verhältnis- und die andere nach Mehrheitswahlrecht bestimmt wird. Oder noch einfacher das britische Modell? Das dortige Mehrheitswahlrecht ist brutal, aber effektiv. Man entsinne sich an die Wahl im vergangenen Jahr. Am 4. Juli wurde gewählt, am 5. Juli zog Keir Starmer in Downing Street 10 ein. Wem das zu flott geht, sei daran erinnert, dass die Briten nicht gerade Anfänger in Sachen Parlamentarischer Demokratie sind.

In Deutschland stehen nun wochenlange Koalitionsverhandlungen an. Um Spiegelstriche werden sie ringen. Und während ringsum politisches Starkwetter tobt, muss Europa weiter auf deutsche Führung warten. Aber eines dürfte sicher sein: Neben dem Streit um Bürgergeld und Steuerentlastung, Wehretat und Schuldenbremse, Zuwanderungsbegrenzung und womöglich auch der einzigartigen „Personenkraftwagen-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung“ wird die CSU (und seit der gestrigen Erfahrung nun sicher auch die CDU) mit eisernem Willen ein Thema aufs Tapet bringen: die Reform dieser seltsamen Wahlrechtsreform!