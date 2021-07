Am Sonntag hat es Helmut Lussi erwischt. Er ist Bürgermeister von Schuld, einem 700-Einwohner-Dorf in Rheinand-Pfalz, das am schlimmsten von der Naturkatastrophe getroffen wurde. Innerhalb von kurzer Zeit stieg der Pegel des Flüsschens Ahr von 3,60 Meter auf 8,87 Meter. Das Wasser schoss in den Dorfkern und zerstörte Häuser. Menschen verloren innerhalb von Minuten alles, was sie zuvor besessen hatten. Lussi kippte dann für einen Moment die Stimme weg, als er bei der Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin von den Folgen berichtete. Er weinte.