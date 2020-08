So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Der 31. August 2015 ist jetzt fünf Jahre her, und die traditionelle Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin ist präsent in meinem Kopf wie wenige andere politische Ereignisse, die ich miterlebt habe. Dieser Tag wird die Kanzlerschaft Angela Merkels in ein Vorher und ein Nachher scheiden. Und nicht nur das.

Der Part, der sich als „Wir schaffen das!“ eingebrannt hat ins kollektive Gedächtnis, war Teil ihrer Vorrede. Merkel wurde nicht danach gefragt, sie hat das Thema frontal angenommen, selbst gesetzt. Wenige Wochen vorher hatte sie dem palästinensischen Flüchtlingsmädchen Rem bei einer Talk-Veranstaltung gesagt, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen könne. Sie hat das Mädchen, das in Tränen ausbrach, in einer persönlichen Annäherung getröstet, wenn auch etwas linkisch. Der Stern titelte daraufhin mit einem knallharten Foto des Starfotografen Martin Schoeller und der Zeile: „Die Eiskönigin“. Es kam Unruhe auf auf der Kommandobrücke des Kanzleramtes.

