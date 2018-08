In Offenburg steht ein junger Mann dringend unter Mordverdacht, der laut Polizei „Anfang November 2015 in das Bundesgebiet eingereist“ war. War diese Einreise rechtens? Hatte der Somalier, der vermutlich aus einem anderen EU-Land Deutschland erreichte, das Recht auf diesen innereuropäischen Grenzübertritt? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Nach dem Wortlaut des Grundgesetzes dürfte es sich um eine unerlaubte Einreise gehandelt haben. Der Rechtsstaat hat sie wie zahlreiche vergleichbare Fälle geduldet und sodann für die Unterbringung des Mannes in einer staatlichen Gemeinschaftsunterkunft gesorgt. Das Asylverfahren ist nicht abgeschlossen. Faktisch würde, so der ARD-Journalist Kai Gniffke, „der Arzt heute noch leben, wenn dieser Flüchtling nicht ins Land gekommen wäre.“ Hat der lahmende Rechtsstaat eine Mitverantwortung an der späteren Gewalttat?