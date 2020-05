Herr Bohl, die Fleischindustrie macht derzeit Schlagzeilen, weil die Betriebe als Infektionsherde gelten. Im Kreis Coesfeld wurden über 850 Neuinfektionen festgestellt – davon über 250 im Fleischbetrieb Westfleisch. Wie konnte es dazu kommen?

Wir beobachten in der Branche eine Besonderheit seit vielen Jahren. Die dort beschäftigten Menschen stammen in der Regel aus Osteuropa. Sie kommen für Wochen oder Monate nach Deutschland, um in den Schlachthöfen zu arbeiten. Während ihrer Zeit sind sie oft in Massenunterkünften untergebracht, in denen man auf engstem Raum wohnt. Unserer Einschätzungen nach stammen die Ansteckungen eher aus diesem Bereich. Also nicht direkt aus den Arbeitsstätten selbst, wo inzwischen auch die nötigen Corona-Maßnahmen erlassen wurden.