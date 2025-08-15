Kubicki und Scholz
Die Fehler der alten und neuen Regierenden Mea Culpa!

Die Merz-Regierung wiederholt die Fehler der Ampel-Regierung, an denen der Autor dieses Textes beteiligt war. Die Wähler der Union fühlen sich betrogen, verlieren das Vertrauen. So wie zuvor die Wähler der FDP. Was haben wir damals falsch gemacht?

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 16. August 2025

Die ersten hundert Tage der Regierung Merz sind vorüber, und manch einer glaubt, ein politisches Déjà-vu zu erleben. Ausgerechnet der Mann, der sich in größte Opposition zur gescheiterten Ampel gesetzt hat, scheint ihre Fehler in Lichtgeschwindigkeit zu wiederholen. Die Rolle der Union, so behaupten einige, gleiche dabei derjenigen der FDP. Ich glaube das nicht. Auch wenn das Resultat das gleiche ist: ein dramatischer Vertrauensverlust bei den Wählerinnen und Wählern.

Um zu erläutern, was ich meine, ist es unerlässlich, dass ich an dieser Stelle auf die Fehler der FDP in der Ampel-Regierung eingehe. Das Thema ist komplex und nicht besonders angenehm. Besonders nicht für jemanden, der über ein halbes Jahrhundert in dieser Partei gewirkt hat. Aber Wegducken ist keine Option, und so habe ich schon unmittelbar nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag eine umfassende Analyse zu den Fehlern und dem nach wie vor gegebenen Potenzial des politischen Liberalismus in meinem Buch „Aufwind im freien Fall“ vorgelegt. Der Form der Kolumne ist geschuldet, dass ich mich hier auf ein paar Punkte konzentrieren muss.

FDP-Wähler fühlten sich betrogen

Mir ist dabei bewusst, dass vielen nicht gefällt, was ich zur Ampelzeit zu sagen habe, und der Argwohn schon beim Lesen dieser Zeilen ins Unermessliche steigen dürfte. Deshalb möchte ich möglichst kurz und schmerzlos einsteigen: Die FDP ist bei der zurückliegenden Bundestagswahl gescheitert, weil sich unsere Wählerinnen und Wähler betrogen gefühlt haben. So brutal muss man es leider ausdrücken.

Dabei war der Beginn der Koalition für die FDP recht verheißungsvoll. Nach Bekanntwerden des Koalitionsvertrags waren sich nahezu alle Kommentatoren einig, dass dieser die Handschrift der Freien Demokraten trage. Und tatsächlich glaube ich nach wie vor, dass der Koalitionsvertrag eine gute Grundlage hätte sein können. Es gab nur zwei Probleme: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Grundlagen der Politik schon sehr früh so dramatisch verändert, dass dieser Vertrag als Arbeitsgrundlage nicht mehr recht taugte. Das zweite Problem ist tatsächlich ein Geburtsfehler der Koalition: das zu weitgehende Aussparen der Corona-Problematik.

Die FDP hat 2021 ein sensationelles Ergebnis eingefahren, und das lag vor allem daran, dass das Freiheitsthema bei vielen Wählerinnen und Wählern eine unglaubliche Konjunktur hatte und die FDP in der parlamentarischen Opposition als Hüterin der Kontrolle und der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aufgetreten ist. Ich habe selten so eine ehrliche Begeisterung für die Freiheit erlebt wie im Wahlkampf 2021. Dutzende Spontaneintritte in die FDP bei Wahlkampfveranstaltungen waren keine Seltenheit. Besonders viele junge Menschen waren darunter. Es war ein breiter Zuspruch, in dem koalitionstaktische Überlegungen keine Rolle spielten. Das macht den Erfolg der FDP 2021 tatsächlich zu einem singulären Ereignis in der Geschichte des politischen Liberalismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen nahm uns unsere Wählerschaft den Eintritt in die Koalition mit Grünen und SPD auch nicht wirklich übel. Übel nahmen sie uns dafür umso mehr, was daraus wurde.

Lauterbachs Kommunikation war erratisch und unaufrichtig

Statt die Grundsätze der zukünftigen Corona-Politik im Vertrag zu fixieren, wurden die Differenzen der Parteien in dieser Frage dadurch überbrückt, dass man das Thema einfach in den wesentlichen Fragen aussparte. Die ersten Streits waren so programmiert. Und das Gesicht der Corona-Politik der Ampel war zum Leidwesen aller Freunde der Freiheit das von Karl Lauterbach, der nichts wirklich besser machte als sein Vorgänger, dafür aber mit seiner unaufrichtigen und erratischen öffentlichen Kommunikation und seiner unerträglichen Politisierung von Institutionen wie dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut die Corona-Politik zusätzlich chaotisierte. Die Abstimmung zur allgemeinen Impfpflicht musste freigegeben werden, weil die Koalition sonst schon nach einem halben Jahr am Ende gewesen wäre.

Leider gingen die Probleme danach umso stärker weiter. Die Ursache war nicht der Koalitionsvertrag, sondern dass die FDP mit dem linken Kulturkampf assoziiert wurde und zu wenig dagegen unternommen hat.

Hierzu nur drei Beispiele: Erstens das Selbstbestimmungsgesetz. Jeder liberal denkende Mensch wusste, dass das Transsexuellengesetz, das in großen Teilen vom Bundesverfassungsgericht für unanwendbar erklärt wurde, abgeschafft werden musste. Das war auch die lange bestehende Beschlusslage meiner Partei. Das Problem war vielmehr, dass die Koalition es nicht vermocht hatte, eine wirklich liberale Antwort auf die Problemstellung zu finden. Man kann es zwar durchaus Freiheit nennen, dass jeder sein juristisches Geschlecht jährlich durch Sprechakt vor dem Standesamt ändern kann. Aber wie ich damals schon bei der Abstimmung zu dem Gesetz ausführte, bleiben zentrale Folgefragen unbeantwortet. Hinzu kam, dass das juristische Geschlecht durch die Politik der Ampel leichter zu ändern ist als eine neue Gasheizung einzubauen – Letzteres geht bekanntlich nur noch nach einem zwingend vorgeschriebenen Beratungsgespräch. 

Zudem erstreckt sich der Beweiswert des Geschlechtseintrags in amtlichen Dokumenten streng genommen nur noch auf die Frage, welche Erklärung man im Zweifel vor dem Standesamt vorgenommen hat. Für solche Fragen muss man keine amtlichen Register führen. Das ist, gelinde gesagt, bürokratisch und idiotisch. Eine Streichung des Geschlechtseintrages ohne „Selbstbestimmungsgesetz“ wäre wohl noch herausfordernder und natürlich auch problembehaftet, aber es wäre unbürokratisch und ehrlich gewesen und hätte uns nicht dem Vorwurf ausgesetzt, der rot-grünen Agenda zu folgen. Unsere Wählerschaft hat eine hohe Affinität für gegenseitige Toleranz und Chancengleichheit aller Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Abstammung und sexueller Orientierung. Und das trifft sich gut, denn das sind zentrale Werte der Freien Demokraten. Kein Verständnis hat sie für eine unausgegorene und undurchdachte, ideologisierende Gesetzgebung. Bestenfalls ist es ihnen egal – aber nur darauf zu hoffen, ist reichlich naiv.

Cannabis-Gesetz: ein rot-grüner Fiebertraum

Beim zweiten Beispiel verhält es sich ähnlich: dem Cannabisgesetz. Nicht das Anliegen als solches, sondern die einem rot-grünen Fiebertraum gleichende Umsetzung hat hier zum Vertrauensverlust beigetragen. Es mag zunächst widersprüchlich klingen, aber für mich war stets klar, dass Liberalisierung auch ein Instrument der Ordnung sein kann. Wir haben das in der schwarz-gelben Koalition in Schleswig-Holstein ab 2009 erfolgreich bewiesen, als wir das Online-Glücksspiel legalisierten. Das Prinzip ist, vereinfacht gesagt: Ein kontrollierter Markt bringt mehr Schutz als ein unkontrollierbarer Schwarz- und Graumarkt. Man kanalisiert das, was ohnehin passiert, in geordnete Bahnen. So erreicht man mit Liberalisierung mehr Schutz als mit Prohibition – was insbesondere Konservative oft nur schwer verstehen. Wir wurden damals massiv kritisiert, haben uns aber letztendlich bundesweit durchgesetzt, weil es vernünftig war.

Was wir beim Cannabis-Gesetz fabriziert haben, lässt sich hingegen nach dem Praxistest mit Vernunft nicht mehr verteidigen. Der Schwarzmarkt floriert, weil es schlicht nicht mehr kontrollierbar ist, wenn Besitz legal, Erwerb aber illegal ist. Die Idee der Anbauvereinigungen, in denen Cannabis legal angebaut und konsumiert werden darf, folgt zwar sozialistischer Logik der Kollektivierung von Produktion und Waren, hat aber keinerlei Potenzial, ein attraktives Gegenangebot zum Schwarzmarkt und dem legalen bzw. halblegalen Angebot in Nachbarländern wie Tschechien oder den Niederlanden zu schaffen. Ich stehe zur Idee der Legalisierung von Cannabis, aber mein Ziel bleibt es, dadurch die Droge möglichst fern von Schulhöfen und von Kindern und Heranwachsenden generell zu halten. Dass die Drogenpolitik in dieser Frage schon vorher gescheitert war, ist keine Rechtfertigung für das Festhalten an einem ebenso ungeeigneten Ansatz.

Migration: Kontrollverzicht führt zu Vertrauensverlust

Der dritte und letzte Punkt betrifft das Thema Integration und Migration. Die größte Reform, die die Ampel in diesem Bereich vorgelegt hat, ist die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die einen niedrigschwelligen Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft ermöglichte. Auch hier gilt: Der Ansatz ist nicht verkehrt, aber er hat aus liberaler Sicht eine Grundvoraussetzung, die nicht erfüllt war: Es muss unbedingte Ordnung beim Zuzug nach Deutschland herrschen, da sonst falsche Anreize gesetzt werden. Die Kontrolle der Migration ist die Voraussetzung für ein modernes Einwanderungsland. Mit dieser Erkenntnis hat die FDP schon 2017 einen sehr erfolgreichen Bundestagswahlkampf bestritten. 

Diese Voraussetzung war bei der Ampel leider nicht erfüllt, und so entstand auch hier der fatale Eindruck, die FDP würde sich mit dem Abarbeiten rot-grüner Talking-Points begnügen. Unsere Anliegen gingen dahinter unter. Das demotiviert die Anhängerschaft und hat einen beispielslosen Vertrauensverlust nach sich gezogen. Dass wir es zusätzlich zugelassen haben, auf die steigende Gewalt im öffentlichen Raum mit Unsinnigkeiten wie Messerverbotszonen zu reagieren, halte ich nach wie vor für einen großen Fehler.

Die Fehler der FDP lagen nicht in unserer Programmatik und auch weniger im Koalitionsvertrag, sondern in der konkreten Umsetzung. Den Schuh müssen sich die Partei – und auch ich – anziehen: Mea culpa!

Kein Trost, sondern eher alarmierend ist, dass die Fehler von Friedrich Merz noch verheerender sind als die unsrigen. Er verliert das Vertrauen nicht, weil er im Koalitionsalltag mit der SPD hinter den Wählererwartungen zurückbleibt. Er schreit den Wählern quasi ins Gesicht, dass ihn diese Erwartungen nicht kümmern. Schon vor Regierungsbildung war das der Fall, als er die Schuldenbremse quasi beerdigte. Und bei der Israel-Politik hat er es jüngst wieder getan, als er nicht nur verraten hat, wofür die Union in dieser Frage seit Adenauer steht, sondern auch, was er im Wahlkampf wiederholt versprochen hat. 

Von der „letzten Kugel für die Demokratie“ sprachen viele bei der jüngsten Bundestagswahl. Ein alarmistisches Bild, aber kein völlig aus der Luft gegriffenes. Es sei denn, meine Partei arbeitet ihre Fehler der Ampel glaubhaft auf – und die Union versucht nicht, sie im negativen Sinne zu toppen.

Dorothee Sehrt-Irrek | Sa., 16. August 2025 - 18:10

bitte gehen Sie und Ihre Partei, die FDP, der Bundesrepublik Deutschland nicht verloren.
Für mich ist das auch ein Stück weit politische Heimat, wie viele Parteien oder je Verwandte dazu:)
Ich muss jetzt aber mehr Sorge tragen um die SPD und die Koalition. Möge sie gedeihen.

Stefan | Sa., 16. August 2025 - 18:24

Was Hänschen oder Fritzchen besser gesagt nicht lernt, lernt Fritze nimmermehr.
Wie oft hatten die aktuell Verbündeten die Chance alles zum GUTEN für die Republik zu
wenden ???
In ihrer Großmannssucht haben sie alles verspielt und vergeigt, sowie Steuergeld und Staatsvermögen in alle Herren Länder verschenkt.
Es ist zum davonlaufen.
Schon bei der Bildung dieser jetzigen unseeligen Koalition lagen die Fehler auf der Hand, denn nur mit Taschenspielertricks konnte sie überhaupt auf den Weg gebracht werden. Geschweige denn das horrende Sondervermögen ...
Hier sollte eine neue Koalition der wahren Mitte/Rechts die jetzige ablösen um das ganze Land nicht vollends in den Ruin zu treiben.
Blau/Schwarz unter der Führung von Frau Weidel, dazu fähige Minister wie Tino Chrupalla und Bernd Baumann.
Nur so geht's, alles andere ist ein langes Sterben eines solventen Sozialstaates.

Peter Rosenstein | Sa., 16. August 2025 - 18:36

Herr Kubicki. Ich hatte die FDP als Korrektiv gewählt und sie hat versagt. Bei der letzten Wahl gab ich meine Stimme der CDU, weil ich die AfD nicht wählen wollte. Das Ergebnis war das gleiche. Jetzt bin ich politisch heimatlos. Ich werde keine etablierte Partei mehr wählen, dafür können Sie mich beim Wort nehmen.

Ingofrank | Sa., 16. August 2025 - 19:10

schlauer ist !
Dennoch, sehe ich es anders ! Ich bin der Auffassung, dass die Sondierer der FDP z.B. Lindner sich schlicht und ergreifend vom Erklär- Bär und die vom Völkerrecht- Kommende Trampoline schlicht (in super Stimmung) bei den Vor- Sondierungen eingelullt und über den Tisch gezogen wurden !
Auch hat Harbeck die Öl & Gaslieferungen aus Russland eingestellt und damit seine Chance zum Ausstieg aus Atom & fossiler Energie mit einhergehender Deindustrialisierung deren Ergebnis die Klimaneutralität D stehen sollte mit bekanntem Ergebnis durchgezogen und bis hinein in die Heizungskeller der D regiert. Und die FDP ? Hätte spätestens da den Ausstieg vollziehen müssen. 3 Jahre Wahlen verlieren und abwarten, bringt keine Wähler….. im Gegenteil.
Merz macht schon den gleichen Fehler, der immer währenden Hoffnung auf Besserung mit den Sozen ! Nur im Ergebnis wird die CDU nicht unter die 5% fallen, aber unter 10% als „Einzelpartei“ gesehen, dürften drin sein.
MfG a d Erfurter Republik

Karl-Heinz Weiß | Sa., 16. August 2025 - 19:13

Drei weitere gravierende Fehler wurden vom Autor ausgespart:
-die jahrelange One-Man-Lindner-Show
-das "Durchwinken" des Heizungshammers
-die Zustimmung zum Bürgergeld als "bedingungsloses Grundeinkommen light"

Die FDP hatte vor allem bei Jungwählern jahrelang hohe Zustimmungswerte. Dieses Potential wurde leichtfertig verspielt.

Thomas Veit | Sa., 16. August 2025 - 19:37

Hier wird nix mehr 'aufgearbeitet'! Mit Merzens Vollversagen ist der Zug abgefahren, ganz einfach.

Es gibt ja aktuell nicht mal ein 'Ansätzchen' von Richtugnswechsel oder Umsetzung des Hauptwahlversprechens der CDU/Merzens: ein echter Politikwechsel! DAS wollen die konservativen und die liberalen Wähler:innen (und 'diverse' Konservative auch!).

Stattdessen 'duckt' man sich im Schatten dieser unsäglichen und undemokratischen 'schxxß Brandmauer' ab und hofft... ..., auf irgendeine mystische Erlösung!? Sorry, die wird nicht kommen, von alleine...

>> SPRINGT ENDLICH!! - CDU/CSU...!!!

[PS: diese 'neuen' halbgaren Grenzkontrollen sind ein Placebo, kein wirklicher Politikwechsel..., mMn]

Theodor Lanck | Sa., 16. August 2025 - 19:42

Erst verweist er - eher verwischend - auf den russischen Angriffskrieg und auf die verschleppte Corona-Aufarbeitung, aber in einem Halbsatz kommt letztlich doch heraus, was der FDP das Genick gebrochen hat: "dass die FDP mit dem linken Kulturkampf assoziiert wurde". Die entschuldigenden Ausführungen zu Selbstbestimmungsgesetz, Cannabis und Staatsbürgerschaftsrecht sind aber wenig überzeugend. Und das Energie-Thema inkl. Atomausstieg hat er wohl weislich verschwiegen, wie die ganze übrige ökonomisch-finanzielle Malaise.

Es ist mit der FDP wie mit der Merz/Merkel-CDU: Posten vor Überzeugungen, Konsens mit der ÖRR-Presse vor Annahme des linken Kulturkampfs. Politikunfähig, so nenne ich das.

Christoph Schnörr | Sa., 16. August 2025 - 19:53

Fehler ist die eklatante Diskrepanz zwischen Worten und Taten. Das betraf, bisweilen, den Autor (Abstimmungsverhalten), die Ampel, und das betrifft in beispiellosem Ausmaß die aktuelle Wortbruchregierung. Rot-Grün muss ich hier in Schutz nehmen: deren wirres Agieren entspricht ihren ideologisch-dummen, weltfremden Phrasen. Und alle zusammen gefährden massiv die Demokratie durch ihren totalitär-kindischen Umgang mit der AFD.

Hans-Hasso Stamer | Sa., 16. August 2025 - 21:16

Warum läuft es nicht anders? Weil die CDU eigentlich keine politische Partei ist, sondern ein Kanzlerwahlverein geblieben ist. Sie ist weitgehend unpolitisch.

Die strategische Erpressbarkeit durch die Brandmauer ist bekannt. Aber was ist diese? Eine virtuelle Konstruktion, garantiert durch linke Medien zwecks linker Machtsicherung.

Und das ist den eigentliche Grund: die CDU ist eine zu 100% opportunistische Partei. Sie kommt an die Macht und stellt fest:

Was können wir gegen einen linken Koalitionspartner, gegen eine linke Exekutive, gegen komplett linke Medien, gegen nach links einäugige Gerichte ausrichten? Gar nichts.

Also geht sie den Weg des geringsten Widerstandes und man tut das, was man im Leben als erfolgreicher Mensch am liebsten tut: Geld anhäufen. Mehr passiert nicht.

"Links ist vorbei "war die größte Lüge des Jahrhunderts, um Wähler zu fangen.

In der Postdemokratie herrscht ein Elitenkonsens. Und der ist links. Sie hassen die einzige Kraft, die das ändern könnte.

Sabine Lehmann | Sa., 16. August 2025 - 21:58

Wer mit "mea culpa" beginnt, hat mein Herz u. natürlich auch meinen Verstand im Sturm erobert, lieber Herr Kubicki. Bei mir genießen Sie hohes Ansehen, viele kenne ich die es mir gleichtun, das sei Ihnen versichert! Der Ein oder Andere in diesem Forum u. anderswo wird Ihnen das sicher nicht so einfach durchgehen lassen, aber trotzdem sind Sie als Mensch u. Politiker(das soll sich ja gegenseitig nicht unbedingt ausschließen, wird gemunkelt;-)) den Meisten durch u. durch sympathisch.
Ich hätte mir insbesondere seit 2015 gewünscht, dass mehr Leute Ihres Formats Klartext geredet hätten, statt im woken Phantasialand eine irre Wahnvorstellung nach der nächsten in die Tat umzusetzen, sei es zur Migration, zu Corona oder zur Wirtschaftspolitik, die schlussendlich nicht mal mehr den Namen verdiente, sonder eher eine Agenda aus Abwirtschaften und Deindustrialisierung verkörperte. Der K(r)ampf gegen das Klima ist jetzt das Sahnehäubchen auf dem grünen Dessert der Chefideologen! Germany is Lost.

