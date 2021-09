Wenn die Umfragen der vergangenen Wochen und die in ihnen abgebildeten Trends auch nur halbwegs stimmen, dann steht diesem Land am 26. September ein politisches Erdbeben bevor. Nun gibt es gute Gründe, anzunehmen, dass am Ende des Tages die Union ein wenig besser dastehen wird als momentan. Klar scheint aber schon heute zu sein, dass die Partei Adenauers und Kohls auf ein historisches Desaster zusteuert, selbst wenn man sich auf den letzten Metern doch noch mit ein paar Zehntelprozent vor die SPD schieben sollte.