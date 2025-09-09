Demonstration am Brandenburgertor
Die Brandmauer gehört eingerissen, sagt Paul Bressel / picture alliance / Ipon | Stefan Boness

FDP-Politiker plädiert für Koalitionen mit der AfD „Die Brandmauer verzerrt den gesamten demokratischen Prozess“

Der FDP-Politiker Paul Bressel stellt die Brandmauer zur AfD offen infrage. Der Stadtvertreter aus Schwerin erläutert im Cicero-Interview, warum seine Partei sich aus der selbstauferlegten Fesselung befreien muss.

INTERVIEW MIT PAUL BRESSEL am 9. September 2025

Paul Bressel ist FDP-Kreisvorsitzender und Stadtvertreter in Schwerin.

Herr Bressel, Sie stellen öffentlich die Forderung, die Brandmauer zur AfD einzureißen. Was hat Sie dazu bewegt?

A. Brand | Di., 9. September 2025 - 15:10

Landes und seiner Bürger ist „nur noch möglich, indem man sich mit liberal-konservativen und meinetwegen auch rechtskonservativen Kräften Mehrheiten sucht“!

Da hat er recht, auch in vielen anderen Dingen hat er recht, es ist auch wichtig, daß es Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die den ersten Schritt wagen.

Fakt ist: Die Brandmauer ist zutiefst antidemokratisch und ja, „die Brandmauer verzerrt den gesamten demokratischen parlamentarischen Prozess.“

Aber was nutzt mir das, wenn ich der FDP nicht trauen kann, ich werde die FDP ganz sicher absehbar nicht wählen, weil sie, insbesondere bei der Ampel, bewiesen hat, daß man ihr nicht trauen kann, sie hat alles verraten, wofür sie stehen sollte!

Sorry, so einfach ist das, für mich sind aktuell nur die Blauen wählbar, und zwar gerade weil mir Demokratie, Wohlstand und Freiheit so unglaublich wichtig sind!

Wolfgang Borchardt | Di., 9. September 2025 - 15:40

so wie die von Herrn Kubicki. Nur kommen sie von einer Partei, die selbst verschuldet jeden Einfluss verloren hat und am eigenen Oppurtunismus erstickt ist. Nie waren die Chancen für die FDP größer, durch einen rechtzeitigen Ausstieg aus der vergangenen Koalition und eine konsequent liberal-oppositionelle Politik Wähler von der AfD zurück zu gewinnen. Stadessen stimmt man lieber dem so unsinnigen wie gefährlichen Selbstbestimmungsgesetz zu. Der Abgang der FDP hat der grundgesetzlichen Demokratie schweren Schaden zugefügt. Die CDU wäre zusammen mit einer starken FDP deutlich handlungsfähiger als mit Linken Sozialromantikern. Dass die Brandmauer zur AfD einfach nur feige ist und weniger mit Demokratie als mit Besitzstandswahrung der alten Parteien zu tun hat, lässt sich kaum noch übersehen.

Christoph Kuhlmann | Di., 9. September 2025 - 15:43

Damals hat Westerwelle uns so schmierige Leute aus dem Strukturvertrieb geschickt. Ich glaube er wollte uns los sein. Die Judo Zentrale hatte uns Aufpasser geschickt und unser Vorsitzender saß im Bundestag. Partei der Besserverdienenden usw.
Seitdem darf das Zünglein an der Waage alle par Jahre mal mitregieren. Die FDP setzt keine Akzente mehr. Es sind die typischen Mitläufer, die sich im Grunde jeder Koalition anpassen, wenn sie mitmachen dürfen oder müssen. Die Gedanken sind dort auch nicht mehr freier als anderswo. Auch da scheint die AfD ihr den Rang abgelaufen zu haben. Alles Mitte? Jeder kann mit jedem? Nun ja, ein Vogel mit einem Flügel stürzt halt ab. Wieder und Wieder und immer wieder.

