Die FDP ist in einer ernsten Situation. Nach 2013 haben die Liberalen nun zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Einzug in den Bundestag verpasst. Doch anders als vor gut zehn Jahren ist die politische Landschaft ungleich aufgesplitterter, die Stimmung aufgeheizter. Gelang es unter Christian Lindner 2017 die mit der damaligen großen Koalition Unzufriedenen einzusammeln, so droht nun Vergleichbares sehr viel schwieriger zu werden.

Zwischen AfD und Grünen Der Hauptgrund dafür liegt in der polarisierten Politlandschaft. Die Ränder des politischen Spektrums werden stärker. Anders als in früheren Zeiten können die Liberalen nicht damit rechnen, dass unzufriedene CDU-Wähler ihr Kreuzchen automatisch bei der FDP machen. Auch wenn man es dort nicht gerne hört: Mit der AfD ist den Liberalen eine radikalere, unangepasstere und für viele Wähler daher attraktivere Alternative erwachsen, der nicht der bräsig-etablierte Mief der Zahnärzte-Partei anhaftet.