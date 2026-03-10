FDP
FDP-Politiker Martin Hagen nach der Landtagswahl „Viele Menschen wissen nicht, wofür die FDP steht“

Martin Hagen, ehemaliger FDP-Landeschef in Bayern, fordert nach dem Wahldesaster in Baden-Württemberg eine Richtungsentscheidung: Klare Kante für Meinungsfreiheit und gegen staatliche Bevormundung.

INTERVIEW MIT MARTIN HAGEN am 11. März 2026

Ferdinand Knauß

Martin Hagen war FDP-Landesvorsitzender, Mitglied des Bundesvorstands und Fraktionsvorsitzender im Bayrischen Landtag. Derzeit ist er als Kreis- und Gemeinderat kommunalpolitisch aktiv und arbeitet als Geschäftsführer der liberal-konservativen Denkfabrik R21.

Herr Hagen, wie erklären Sie sich das für die FDP katastrophale Wahlergebnis in Baden-Württemberg? Lag es an der Performance der Landes-FDP, oder nimmt man der gesamten FDP die Ampel-Beteiligung immer noch übel?

Ich glaube nicht, dass die Gründe für die Wahlniederlage in Baden-Württemberg lagen – genauso wenig wie 2022 in Niedersachsen, 2023 in Bayern, 2024 in Brandenburg oder 2025 in Hamburg. Die FDP gewinnt seit vier Jahren keine Landtagswahlen mehr. Dass wir nun selbst in unserem Stammland an der Fünfprozenthürde scheitern, ist natürlich besonders bitter. Ich fand letzten Sonntag vor allem eine Umfrage interessant: Danach sagen 71 Prozent der Wähler in Baden-Württemberg, die FDP habe mit ihrer Politik in der Ampelregierung dauerhaft Vertrauen verspielt. Offenbar können die Menschen den Neuanfang noch nicht erkennen, oder sie kaufen ihn uns bisher nicht ab. 

Wie nehmen Sie die Reaktionen in der Partei nach diesem Schlag wahr? 

An der Basis nehme ich zunehmend Ratlosigkeit wahr, weil auch ein Jahr nach dem Bundestags-Aus nicht so richtig erkennbar ist, wie die FDP das Blatt wenden will. Und das, obwohl eine liberale Kraft dringender gebraucht würde denn je. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung Merz viele bürgerliche Wähler enttäuscht. Sie wollten einen echten Politikwechsel und bekommen in vielen Bereichen ein Weiter-so. Diese Menschen suchen verzweifelt nach einer politischen Heimat.

Martin Hagen

Der Bundesparteivorsitzende Christian Dürr hat schon gesagt, er will auf jeden Fall weitermachen. Kann er noch der Mann an der Spitze bleiben nach so einer Niederlage, die ja, wie Sie selbst sagen, vermutlich auch noch mit der Ampel zu tun hat, für die Dürr ja auch steht? 

Personalfragen möchte ich nicht kommentieren, zumal ich mich Christian Dürr freundschaftlich verbunden fühle. Aber ganz allgemein gesprochen: Köpfe sind in der Politik enorm wichtig. Man braucht nicht nur ein gutes Programm, sondern muss es auch glaubwürdig vertreten und Menschen dafür begeistern können. Und eine Parteiführung braucht den Mut zu Richtungsentscheidungen. Mein Eindruck ist, dass die FDP sich aus Angst vor einem Streit der Parteiflügel bisher um eine echte Positionsbestimmung herumgedrückt hat. Das Ergebnis ist, dass viele Menschen nicht wissen, wofür die Partei eigentlich steht. 

Welche Themen und Positionen müsste die FDP denn jetzt stark vertreten? 

Die Marktlücke ist offensichtlich: Es fehlt aktuell eine marktwirtschaftliche Kraft, die den Mut zu grundlegenden Reformen hat und bereit ist, die Irrwege der letzten 25 Jahre zu korrigieren – etwa in der Energiepolitik oder mit Blick auf die ständig zunehmende Überregulierung aus Brüssel. Und die gleichzeitig konsequent für die Freiheit des Einzelnen Partei ergreift – für die mündigen Bürger, die genug haben von Bevormundung und betreutem Denken. Das betrifft zum Beispiel auch die Meinungsfreiheit, die ja ein stetig wachsender Teil der Bevölkerung als eingeschränkt empfindet. Da muss eine liberale Partei klare Kante zeigen.

Man hat nach den aktuellen Fällen von Jan Fleischhauer und Norbert Bolz und anderen, die wegen Posts in den sozialen Medien mit Polizeidurchsuchungen und der Staatsanwaltschaft zu tun bekamen, nicht viel von der FDP gehört, oder sehe ich das falsch? 

Ich habe in den vergangenen Jahren gerade Wolfgang Kubicki immer als wohltuend pointierte Stimme in dieser Frage wahrgenommen. Wer, wenn nicht die FDP, sollte denn die Partei der Meinungsfreiheit sein? Sie ist ein fundamentales Grundrecht. Eine Staatsmacht, die Bürgern wegen politischen Meinungsäußerungen, satirischen Memes und spöttischen Internetkommentaren zu Leibe rückt, ist außer Rand und Band. Die muss eine liberale Partei in die Schranken weisen. 

Das Gespräch führte Ferdinand Knauß.
 

Achim Koester | Mi., 11. März 2026 - 10:40

dass sie, entgegen der vernünftigen Aussage Lindners bei der vorherigen Wahl (besser nicht regieren als schlecht), letztendlich doch aus Machtbesessenheit die Ampel mitgetragen hat, die die Weichen für das Land auf Jahrzehnte falsch gestellt hat.

Jens Böhme | Mi., 11. März 2026 - 11:01

Eine Partei, die die Grundlagen biologischen Zusammenhalts diskreditiert und -zig Geschlechter zum Dogma durchwinkt, wird nicht als liberale, politische Kraft wahrgenommen. Durch ihre Beteiligung an einer Linksregierung ist sie uninteressant geworden. Sicherlich spielt der zunehmende Kampf zwischen Links und Rechts in Deutschland eine Rolle. Aber gar keinen Liberalismus mehr zu haben, fördert den Untergang des freiheitlich westlichen Systems.

Walter Buehler | Mi., 11. März 2026 - 11:26

a) Bleibt die FDP hinter der Brandmauer, hinter dem "antifaschistischen Schutzwall", dann wird sie von den "antifaschistischen" Verbündeten grüner und tiefroter Färbung, die bekanntlich stark zum politischen Kannibalismus neigen, als leichtgewichtige Beute behandelt, etwa so wie die LDPD in der DDR.

b) Wagt sich die FDP aus der "sicheren" Brandmauer heraus, dann muss sie sich gegenüber der AfD inhaltlich positionieren, und zwar in einer ehrlichen und offenen politischen Diskussion. Das würde eine neue Art von Politik verlangen, etwa so, wie es Herr Kubicki hier im Cicero versucht.
---
Dieser Weg b) wäre aber auch nicht einfach, weil man eben auch den bequemen intellektuellen Halt verliert, den man sich hinter der Brandmauer angewöhnt hat.
---
So oder so - es wird nicht leicht.

Heidemarie Heim | Mi., 11. März 2026 - 12:17

Wie z.B. Ihres geehrter Herr Hagen oder das Gesicht plus Qualifikation und Glaubwürdigkeit ausstrahlenden Frau Linda Teutebergs sowie die mit Verve geführte u.a. Rücknahme insbesondere was Meldeportale oder ähnlich demokratieschädliches was die FDP in der Ampel mitverbockt hat betrifft, könnte für mich persönlich den Ausschlag geben wieder FDP zu wählen. Doch mit Herrn Dürr, freundschaftliches Verhältnis hin oder her, assoziiere ich anhand seiner fast schon hasserfüllten Reden und Angriffe auf die AfD im Parlament nicht mit einem liberalen Geist u. Anstand, mit dem man menschlich auch mit Gegnern umzugehen hat.Dies mag in Ihren Augen alles ziemlich banal klingen,doch allein der versammelte Applaus, auch der durch FDP-Abgeordnete, der nach solchen oft grenzwertigen Vorwürfen, Vergleichen mit Gestalten finsterster Vergangenheit o. Ähnlichem bis heute regelmäßigund reflexhaft aufbrandet, versetzt meinem innersten Gefühl für Fair Play u. Respekt meinen Mitmenschen gegenüber einen Stich.FG

IngoFrank | Mi., 11. März 2026 - 14:15

Das weiß die FDP selbst nicht mehr, nach dem sie der Versuchung der Macht, einer Ampel, erlebten war.
Und, so sehr ich hier im Cicero Herrn Kubickis Kolumne mag & lese, kann ich nur sagen: Sie haben es gewußt, was die FDP mit dieser Koalition angerichtet hat ….. und hat damit Folge richtig schlicht ihr Existenzrecht verwirkt. Nicht umsonst flossen und fließen in nicht unbedeutenden Maße Wählerstimmen, die einst die FDP wählten, der AfD zu.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

