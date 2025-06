Denn bei einer Partei wie der FDP, die seit Jahren einen Spagat vollzieht, der es ihr ermöglichte, den Freiheitsbegriff je nach Notwendigkeit beliebig neu auszulegen, hat das Land dringlichsten Bedarf an einem neu organisiertem, authentischen Liberalismus. Freilich – nicht das, was zahlreiche Ampelminister unter jenem zur Floskel verkommen Konzept verstanden. Viel mehr ist die Rede vom historischen Liberalismus, der Freiheit nicht als Selbstzweck wie in weiten linksliberalen Kreisen, sondern in Verbindung mit Verantwortung für das eigene Handeln als höchste Tugend hervorhebt. Kurzum: klassischer Liberalismus im eigentlichen Sinne des Wortes.