Hans-Ulrich Rülke
Sagt hier jemand „afuera“? Hans-Ulrich Rülke beim Landeshauptausschusses der FDP Baden-Württemberg am 11. Oktober 2025 / picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

FDP in Baden-Württemberg „Überbürokratisierung in aller Radikalität begegnen“

Mit den Mitteln der Landespolitik lässt sich an der Überbürokratisierung aus Brüssel und Berlin wenig korrigieren. Aber für deren Umsetzung brauchen diese Herrschaften die Länder. In seinem Gastbeitrag macht der Vorsitzende der FDP in Baden-Württemberg einen radikalen Vorschlag.

GASTBEITRAG VON HANS-ULRICH RÜLKE am 31. Oktober 2025

Autoreninfo

Hans-Ulrich Rülke ist seit 2006 Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg und dort seit 2009 Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion. Seit 2025 ist er auch Landesvorsitzender der FDP Baden-Württemberg. 

So erreichen Sie Hans-Ulrich Rülke:

Zur Artikelübersicht

Die Stimmung in der Bevölkerung und insbesondere im kleinen Mittelstand ist mies. Das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Politik nimmt immer mehr ab. Wer die Menschen noch mehr auf die Palme bringen will, der muss über Bürokratieabbau reden. Bürger und Unternehmen werden von bürokratischen Normen drangsaliert. Aber keiner glaubt mehr daran, dass die Politik Ankündigungen zum Bürokratieabbau auch tatsächlich Taten folgen lässt. Das komme von Brüssel, man könne nichts machen; so oder so ähnlich lauten die gängigen Ausreden.

Die baden-württembergische FDP hat sich in ihrem Wahlprogramm für die anstehende Landtagswahl im März 2026 auf die Fahnen geschrieben, der Überbürokratisierung nun in aller Radikalität und ohne Ausreden zu begegnen. Und das ist auch notwendig, wenn man nicht die Demokratie wie auch den europäischen Gedanken vor die Hunde gehen lassen will.

Lesen Sie auch
Vorsitzender der FDP Christian Dürr
Cicero Plus content Gibt es Hoffnung für die FDP?

Liberale Leerstelle

Die Bürger winken zunehmend genervt ab und wählen radikal. Die Großunternehmen wandern aus, und die kleinen Mittelständler sterben leise. Daneben wächst der Unmut insbesondere über das Tun einer inzwischen völlig weltfremden Brüsseler Blase um Ursula von der Leyen, die mit quasireligiösem Eifer immer absurdere Regelungen erfindet, die den Menschen die Zornesröte ins Gesicht treiben. Beispiele gefällig?

Sektenhafte Radikale in Brüssel

Bislang besteht die Möglichkeit, schwerkriminelle Mörder und Terroristen mit außereuropäischer Staatsangehörigkeit nach Strafverbüßung dauerhaft abzuschieben. Was haben die Eurokraten nun erdacht? Die Lebenslänglichkeit müsse weg. Wo kämen wir denn hin, wenn Mörder und Terroristen nicht nach spätestens zehn Jahren wieder in die EU einreisen dürften? Kein halbwegs normal denkender Mensch kann solche Gedankengänge nachvollziehen!

Oder die sogenannte EU-Transparenzrichtlinie. Als politische Partei kann man kaum noch (oder in manchen sozialen Medien gar nicht mehr) im Wahlkampf für sich und seine Ideen werben, weil die Regulatorik derart komplex und weltfremd geworden ist, dass man die Finger davon lassen muss. Anbieter verzichten lieber auf Werbeeinnahmen, als sich von diesen Bürokraten schikanieren zu lassen.

Lesen Sie auch
Christian Dürr
Cicero Plus content Neuerfindung der Liberalen

Die „radikale Mitte“ setzt keine Hoffnung mehr in die FDP

Diese sektenhaften Radikalen in Brüssel treiben es so weit, dass bald überall in Europa die Boris Johnsons nur so aus dem Boden sprießen werden: „Get Frexit done!“ oder „Get Dexit done!“ So gewinnen Nationalpopulisten bald möglicherweise nicht nur in England, sondern in ganz Europa Wahlen, und der europäische Gedanke liegt dann in Trümmern.

Lerneffekt? Null! Bemerkenswert, mit welcher Sturheit und Borniertheit Ursula von der Leyen beispielsweise alle ökonomischen und technologischen Einsichten aussitzt und ignoriert, den industriepolitischen Wahnsinn eines Verbrennerverbots 2035 zu korrigieren. Die Selbstgerechtigkeit dieser Frau wird nur noch von dem Schaden übertroffen, den sie der Wirtschaft der EU zufügt. Ihr Green Deal muss dringend auf den Prüfstand. Die Bürokratiegenerierungsmaschinerie ihrer Kommission schon längst!

Auf Nimmerwiedersehen in irgendwelchen Schubladen 

Mit den Mitteln der Landespolitik kann man an dieser Stelle wenig korrigieren – leider. Aber wir stellen fest, dass eine Vielzahl an Berichts- und Dokumentationspflichten aus Verordnungen der EU – und bedauerlicherweise auch des Bundes – erwächst. Aber für deren Umsetzung brauchen diese Herrschaften die Länder. In unserem Falle das Statistische Landesamt Baden-Württemberg (StaLa). Dieses erhebt dann im Auftrag der EU und des Bundes Daten, die auf Nimmerwiedersehen in irgendwelchen Schubladen verschwinden.

Für diese Datenerhebung haben die größeren Unternehmen Stabsstellen, die Kleinunternehmen sich aber nicht leisten können. Im kleinen Mittelstand und im Handwerk fragen sich viele immer wieder: Weshalb erheben die das nochmal? Das wissen die doch bereits! Und ja, vielfach nutzen auch die Länder die Gelegenheit und satteln noch eins drauf. Nach dem Motto: Wenn Brüssel oder der Bund was wissen will, hätten wir da auch noch eine Frage. Das sogenannte Goldplating!

Lesen Sie auch
Thomas Kemmerich
Cicero Plus content „Das ist eine Freiheit an der Leine"

Thomas Kemmerich über seinen Bruch mit der FDP und was „Team Freiheit" verspricht

Aus diesem Befund ergeben sich für das Land Baden-Württemberg aus Sicht der FDP drei Handlungsoptionen, um nicht zu sagen Handlungsnotwendigkeiten:

1.) Wir verbieten dem StaLa das Goldplating!

2.) Wir verbieten dem StaLa, Bürger und Unternehmen Dinge zu fragen, die der Staat schon weiß! Ja, hier muss der Liberale auch Abstriche beim Datenschutz machen. Es muss möglich sein, dass das Sozialamt in einem Rathaus oder Landratsamt das Jugendamt im selben Hause nach einer Information fragt.

3.) Wir verbieten dem StaLa generell, Berichts- und Dokumentationspflichten bei Kleinunternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten überhaupt noch zu erheben.

Der dritte Punkt ist durchaus heikel. Die Pflicht zur Erhebung dieser Daten erwächst aus europäischem und nationalem Recht. Dies zu verweigern, könnte rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Die EU bzw. der Bund könnte das Land vor Gericht zerren und die Erhebung dieser Daten einklagen. 

Das ist uns durchaus bewusst. Ich will aber unumwunden sagen, dass ich stolz auf meine Landespartei bin, dass unser Parteitag mit überwältigender Mehrheit beschlossen hat, diesen Weg zu gehen.

Es ist nämlich inzwischen so weit, dass so etwas wie ein demokratisches Notwehrrecht für die Bürger, für die Wirtschaft und für die ausführenden Bundesländer aus dem bürokratischen Irrsinn mancher Bürokraten in Brüssel und Berlin erwachsen ist. Der Wohlstand, der europäische Gedanke, ja letztlich die Demokratie stehen auf dem Spiel. Ich für meinen Teil wäre bereit, diese Auseinandersetzung vor Gerichten zu führen. Vielleicht käme die Dramatik der Lage dann noch mehr Menschen ins Bewusstsein; und vielleicht denken dann manche Bürokraten auch um, wenn sie sich dieser demokratischen Notwehr ausgesetzt sehen.

Demokratische Notwehr gegen bürokratischen Irrsinn

Daneben brauchen wir in Baden-Württemberg eine radikale Verwaltungsreform, die sich auch andere Bundesländer zum Vorbild nehmen könnten. Das Land verfügt über fünf Verwaltungsebenen (Ministerien, Regierungspräsidien,Regionalverbände, Landkreise und Kommunen), die sich gegenseitig kontrollieren und zu schwergängigen Prozessen führen. Das Tauziehen um die Fledermäuse im Eisenbahntunnel der Hermann-Hesse-Bahn zwischen dem Karlsruher Regierungspräsidium und dem Calwer Landratsamt führt inzwischen bundesweit zu wahlweise Erheiterung oder Entsetzen.

Wir schlagen nun vor, in einem zehnjährigen Verwaltungsreformprozess zwei dieser Ebenen zu streichen und deren Aufgaben neu zu verteilen. Die Kommunen müssen nach dem Subsidiaritätsprinzip gestärkt werden. Wir brauchen beispielsweise keine Landesbauordnung mehr. Diese setzen wir aus und vertrauen der Entscheidungskompetenz vor Ort.

Lesen Sie auch
Christian Dürr
Von Fatalismus und Selbstgenügsamkeit

Ohne Kurswechsel droht der Dürr-FDP der Niedergang

Erst die Regionalverbände und dann die Regierungspräsidien entfallen komplett. Sie – wie die 44 Stadt- und Landkreise – gehen in 13 Regionalkreisen auf, die die meisten Kompetenzen dieser drei Ebenen erhalten.

Die Ebene der Landesregierung erhält zusätzlich die Zuständigkeit für den Straßenbau und den ÖPNV auf Landesebene. Der Flickenteppich der Verkehrsverbünde weicht einem einzigen Landesverkehrsverbund. Die Landesebene wird auch zur einzigen Revisioninstanz im Falle von Entscheidungsstreitigkeiten.

Ein durchaus notwendiges liberales Konzept

Über Straffung und Zusammenlegung von Aufgaben und konsequente Digitalisierung erhalten wir eine Effizienzrendite von 20 Prozent des Personals. Da die Boomergeneration auch in der baden-württembergischen Beamtenschaft in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand tritt, ist diese Effizienzrendite durch natürliche Fluktuation erreichbar.

Demokratische Notwehr gegen bürokratischen Irrsinn und eine disruptive Verwaltungsreform; das ist ein vielleicht radikal erscheinendes, aber durchaus notwendiges liberales Konzept, um in Baden-Württemberg den Wohlstand und die Akzeptanz der Demokratischen Ordnung zu erhalten und – gegen antidemokratische Kräfte – zu verteidigen.
 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Fr., 31. Oktober 2025 - 11:54

Was haben denn die Genossen von der FDP in der Fortschrittskoalition denn für den Bürokratieabbau getan ? Wenn die meinen, das z.B. Gleichstellungsgesetz ? Nee ….. es reicht …….
außer innenpolitischen Unsinn und außenpolitische Kiegstreiberei die man kaum ertragen konnte …… ist nix weiter gekommen.
Um an diese Partei noch zu glauben, muss man fast schon so verbohrt sein wie Linke & Grüne ……
Obwohl, die SPD Antifa ja nun ach nicht sooooo weit weg ist, von den „verbohrten Chaoten“
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Ernst-Günther Konrad | Fr., 31. Oktober 2025 - 12:08

Hört sich gut an. Stimmt alles. Und warum habt ihr in der Ampel nicht radikal dafür eingestanden? Und was will eine BW-FDP allein ausrichten? Im Bund seit ihr nicht. In der Regierung seit ihr nicht. Ihr seid ein letzter kleiner Sprengel FDP in BW. Wehret ihr auch bereit ggfls. dieser EU zu entsagen, wenn sich diese nicht reformiert -dafür ist es eh zu spät - oder wenigstens einige Ihrer Forderungen nicht erfüllt? Nein, das würdet ihr nicht tun. Sie brüllen laut wie in Löwe, verlieren dabei aber nur ihr Pflaumfederkleid. Die FDP hat fertig.

Johannes | Fr., 31. Oktober 2025 - 12:16

Endlich mal wieder was schlaues von den Liberalen, um der Verwaltungswucherung i.e. dem Parkinsonschen Gesetz etwas entgegenzusetzen. Mut einem Wums gegen Brüssel und Berlin. Viel Erfolg! Klingt nach wählbar.

Klaus Elbert | Fr., 31. Oktober 2025 - 12:47

Viele Menschen wählen die AfD als eine Art Notwehr, weil die Regierenden in vielen Feldern versagen. Weniger wegen der Bürokratie, die für den einfachen Bürger eigentlich nicht die entscheidende Bedeutung hat. Der Hauptgrund ist und bleibt die Migration. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an Horst Seehofer, Innenminister in der Regierung Merkel, als er sagte: Die Migration ist die Mutter aller Probleme. Auch wenn die Zahlen im Moment rückläufig sind: die Protagonisten übersehen (oder wollen es übersehen) dass das "Weniger" ja zu dem "zu vielen" noch oben drauf kommt und die schon bestehenden Probleme (Kriminalität, Belastung der Sozialbudgets) weiter verschärft. Die Zumutung und Überforderung für dieses Land bleibt weiter bestehen.

Heidemarie Heim | Fr., 31. Oktober 2025 - 13:14

Oder Leonidas gegen Xerxes bei den Thermopylen? Kann mich nicht entscheiden geehrter Herr Rülke angesichts Ihrer Ansinnen einen Zweifrontenkrieg gegen das
United Kingdom of Europe und gleichzeitig die Schlacht an der eigenen nationalen Front unter wahrscheinlich friendly fire-Dauerbeschuss liegend, führen zu wollen;). David mit seiner Steinschleuder allein zu Haus nachdem sich die übrigen Verteidiger gegen das Philister-Ungeheuer rasch verpfiffen haben, oder wie der tapfere Spartaner-König Leonidas, welcher der Übermacht der Perser erst erlag aufgrund des Verrats aus eigenen Reihen?
Sollten Sie dieses Unterfangen wirklich durchziehen bzw. die über Jahrzehnte abgegebenen Versprechen einer jeden Regierung seit ich politisch denken kann von Erfolg gekrönt sein, könnte die FDP wieder eine ernsthafte und glaubwürdige "Freiheitspartei" werden. MfG

Karl-Heinz Weiß | Fr., 31. Oktober 2025 - 13:44

Ist "Überbürokratisierung" wirklich des Pudels Kern ? Sicherlich nervt Ursula vdL mit ihren EU-Erlösungsgesten bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit. Der Rückstand gegenüber den USA oder Südostasien hat aber andere Ursachen: Scheu vor Verantwortung, Work-Life-Balance, politische Routinen. Die Antworten der FDP waren One-Man-Show (Lindner), Mann-Frau-Leugnung (Buschmann) und Strafanzeigen als Geschäftsmodell (Strack-Zimmermann). Herr Rülke, Sie applaudierten jeweils heftig. Trotzdem hoffe ich, dass Sie der BW-CDU den Wahlkampf ver-hagel(n). So besteht zumindest die Chance, dass der badische Liberalismus (Schiller in Mannheim!) nicht gänzlich aus dem deutschen Gedächtnis verschwindet.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.