Einmal im Jahr, am letzten Wochenende des Monats August, holt Bijan Djir-Sarai seine Paradeuniform aus dem Schrank: weiße Hose, weißes Hemd mit weißer Fliege und weiße Handschuhe, darüber ein schwarzer Frack und ein schwarzer Zylinder. Er steckt sich eine Blume ans Revers, schultert die hölzerne Gewehrattrappe und reiht sich als Grenadier des Bürger-Schützenvereins Neuss in den Festzug ein. Für die Stadt am gegenüberliegenden Rheinufer von Düsseldorf ist das sommerliche Schützenfest der absolute Höhepunkt des Jahres. „Man kann das vermutlich schwer verstehen, wenn man nicht aus dem Rheinland kommt“, sagt Djir-Sarai. „Wir sind Lokalpatrioten durch und durch.“

Der FDP-Politiker sitzt in seinem Bundestagsbüro im Berliner Jakob-Kaiser-Haus, während er die Schützenfestfotos aus seiner Heimat zeigt. Genauer: aus seiner zweiten Heimat. Djir-Sarai wurde 1976 in Teheran geboren. Seine Familie sei bürgerlich und westlich-liberal gewesen, sagt er. Nach der Islamischen Revolution brachten ihn seine Eltern zu seinem Onkel nach Grevenbroich, der kleineren Nachbarstadt von Neuss.