Nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag versuchen sich die Liberalen an einer Erneuerung. Doch die fällt so verdruckst aus, dass man lieber nicht dabei sein will. Wenn die FDP eine „Partei der radikalen Mitte“ sein möchte, muss sie mehr Kettensäge wagen.

Immerhin einen Slogan gibt es neuerdings: Die FDP wolle die „Partei der radikalen Mitte“ sein. Und zwar „mit einem konsequent marktwirtschaftlichen Kurs und echter Reformpolitik“. So verkündete es unlängst Christian Dürr, der Nachfolger von Christian Lindner im Amt des Parteivorsitzenden. In einem Instagram-Video sieht man den 48-Jährigen im auberginefarbenen Pullover vor einer Gartenhecke stehend Sätze wie diesen sagen.

Es folgen noch weitere inhaltliche Versatzstücke, die allesamt bei einer potentiellen Wählerschaft durchaus für Kopfnicken sorgen dürften. Zum Beispiel, die Menschen in Deutschland hätten zusehends den Glauben daran verloren, dass die Parteien die „Probleme bei uns im Land“ lösen könnten. Dies allerdings gilt ganz offensichtlich auch für die FDP selbst. Denn sonst hätte sie bei der zurückliegenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gewiss mehr als 3,7 Prozent geholt. Und würde bei den jüngsten „Sonntagsfragen“-Erhebungen auf Bundesebene nicht konsequent im Bereich zwischen 3 und 4 Prozent gehandelt – also durchweg noch unter dem desaströsen Bundestagswahlergebnis von 4,3 Prozent im Februar dieses Jahres.

Jens Böhme | Fr., 19. September 2025 - 18:12

Als die FDP 2013 bis 2017 erfolgreich die Wunden geleckt hat und in den Bundestag glorreich zurückkam, hat sie ihre Chance nicht genutzt - siehe den Sondierungsgespräche-Eiertanz 2017 mit Merkel-CDU und Grünen - und 2021 sich den Todesstoß mit der linken Regierung versetzt. Eine zweite Chance bekommt die FDP nicht. Irgendwann und irgendwer ersetzt diese durch eine zeitgemäßere Partei.

Stefan | Fr., 19. September 2025 - 18:50

... den bestraft das Leben.
Sie hatten auf's falsche Pferd gesetzt und zu spät reagiert, sowie den ganzen Unfug der Ampel mit abgesegnet.
Aber vielleicht braucht die AfD ja auch noch mal irgendwann ein Zünglein an der Waage, wenn sich die FDP bis dahin über die 5% Marke gequält hat. 😉

Die FDP ist eine im sterben liegende Partei. Auch deshalb kann ich mir bei aller Fantasie nicht vorstellen, das diese Truppe, die alles in der Fortschrittskoalition mit getragen hat, wieder die 5% Hürde überspringen könnte. Die von der FDP und von wohl auch von Petry beackerten Themen des „Liberalismus“ locken keinen Hund mehr hinterm Ofen vor. Anders gesagt mit dem klassischen Liberalismus ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Heute steht die Frage der „Lager“. Links mit SPD grüner Sekte SED Erben und nun auch der Union. Rechts der Linken mit der AfD .als alleiniger „Platzhirsch“.
Dazwischen hat Merkel der „Alte Mitte“ den Gar ausgemacht. Dies Mitte existiert nicht mehr, sie ist abgeschafft.
Die einzige Frage für mich bleibt, zerreißt die CDU die selbst auferlegte Brandmauer? Wieviel % muß die AfD noch zulegen, bis es in der Union den großen Knall besser gesagt die Palastrevolution gibt ? Wenn ohne die AfD nichts mehr geht oder schon vorher ?
Mit freundlichen Grüßen a d Erf Rep.

Stefan | Fr., 19. September 2025 - 21:22

Die Brandmauer wird fallen, über kurz oder lang.
Lassen sie mir doch ein wenig Mitleid mit den "Liberalen".
Sie werden die 5% Hürde eh niemals mehr schaffen.
Egal welchen Namen sie dem Kind noch geben.

