Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung mit. Steht so im Grundgesetz Artikel 21, ist aber keine Naturgesetzmäßigkeit und hängt von der jeweiligen Fähigkeit ab, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Bei der FDP hat man in jüngster Zeit den Eindruck, dass sie sich aus diesem Prozess der Willensbildung verabschiedet hat. Sie findet kaum mehr statt. Die Akteure der Politik sind die beiden bröselnden Volksparteien der Großen Koalition und ihre Herausforderer auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Die Grünen hier und die AfD dort. Die FDP wirkt das wie das sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen. Sie profitiert als einzige bürgerliche Oppositionspartei nicht vom Zerfall der Großen Koalition.

Der politische Gemischtwarenladen Woran das liegt? Es ist zum einen der Preis für die ausgeschlagene Teilnahme an einer Regierung aus Union, Grünen und Liberalen, bei der Parteichef Christian Lindner, nicht ohne Grund immerhin, die Gefahr sah, zum Wurmfortsatz von Schwarz-Grün zu werden.

